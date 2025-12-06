Rīgas satiksme выкупает Rīgas karte за один евро и ликвидирует

Мэр Риги Виестур Клейнбергс («Прогрессивные») пояснил, что сделка упростит управление и избавит город от необходимости учитывать мнение частных акционеров:

«Это решение не повлияет на рижан напрямую, но значительно облегчит дальнейшие процессы в саге Rīgas satiksme и Rīgas karte, связанной с крупными финансовыми убытками и уголовными делами».

Сделка позволит городу в будущем вернуть все убытки, если обвиняемые по делу Rīgas karte будут признаны виновными. Сейчас обе компании признаны потерпевшими сторонами.

«8 ноября мы неожиданно получили предложение от второго акционера Conduent приобрести 49% капитала за один евро. Срок права первой руки истекает в воскресенье, поэтому сегодня действительно последний день для решения», — отметила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

Если бы сделка не была заключена вовремя, доля Conduent могла перейти компании, зарегистрированной в Нидерландах, и Риге пришлось бы делить управление с новым совладельцем.