Европейцы уже намекают Украине, что уступка территорий — не худший вариант: El País

По информации издания, именно такие настроения преобладали на встрече в Брюсселе, в которой участвовали представители Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании, а также руководитель украинской команды на мирных переговорах Рустем Умеров. Некоторые европейские участники дали понять, что урегулирование, вероятно, невозможно без выполнения ряда требований Москвы. Умеров подчёркивал, что подобные шаги сопряжены с серьёзными политическими, эмоциональными и конституционными последствиями.

Одновременно, отмечает El País, идея возможных территориальных уступок вызывает жёсткое неприятие со стороны Польши и государств Балтии, которые воспринимают такие предложения как прямую угрозу собственным интересам и безопасности. Издание также напоминает, что ряд европейских разведструктур предупреждает о риске российской военной агрессии против одной из стран ЕС в ближайшие годы.

Источник газеты добавил, что в Европе усиливается ощущение ограниченности возможностей и понимание того, что именно европейским государствам, вероятнее всего, придётся взять на себя основную часть расходов по восстановлению Украины. При этом в некоторых столицах набирает популярность тезис, что Украина уже «одержала победу», поскольку Россия не смогла добиться своей исходной цели — установить в стране подконтрольное руководство.

Также El País подчёркивает, что диалог между США и Россией практически застопорился, и рассчитывать на быстрый прогресс не приходится. Главным вопросом остаётся предоставление Украине таких гарантий безопасности со стороны Вашингтона, которые могли бы предотвратить новые акты агрессии.