Миериня: этот бюджет — лучший из возможных в нынешних условиях

Как сообщает советник спикера по связям с общественностью Паула Салминя, Миериня приветствовала ход обсуждения бюджета: несмотря на острые споры, особенно со стороны оппозиции, дебаты прошли конструктивно и в уважительном тоне. Она, однако, признала, что в Сейме всё ещё заметна тенденция к нежеланию депутатов слушать друг друга.

«Бюджет на следующий год — это чёткое обязательство государства улучшить свои оборонные возможности», — подчеркнула Миериня.

Латвия и другие страны Балтии одними из первых достигнут цели в 5% ВВП на оборону, установленной на саммите НАТО в Гааге. По словам спикера, это важный сигнал международному сообществу о зрелости и надёжности Латвии как партнёра.

Кроме обороны, в бюджете нашли средства на развитие здравоохранения и инфраструктуры. Финансирование ЕС перераспределено для строительства второй очереди Латвийского онкологического центра, а в регионах появятся новые пункты неотложной помощи и дополнительные средства для семейных врачей.