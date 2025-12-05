Их экспериментальная модель ARIA переворачивает сам принцип EV-дизайна. Вместо одного огромного аккумулятора, который в современных электромобилях весит 300–500 кг и стоит €10–20 тысяч, студенты поставили шесть небольших блоков по 12 кг каждый. Их можно вынуть руками, заменить, отремонтировать — или просто взять один домой и зарядить в розетке, если под окном нет зарядки. Общая ёмкость — 12.96 кВт·ч, оптимум для лёгкого городского авто.

Впечатляет то, что ARIA собирается почти как конструктор:

кузов — модульный,

электроника — модульная,

батареи — модульные,

а внутри есть встроенный ящик с инструментами и подробные ремонтные инструкции.

Даже приложение к машине не пытается навязать подписку — оно просто помогает диагностировать проблемы и показывает, какую деталь можно заменить самостоятельно.

Что это значит?

Что впервые за долгие годы электромобиль создан не как «одноразовый гаджет за €40 тысяч», а как ремонтопригодная техника, которую можно обслуживать самому. Меньше отходов, меньше расходов, меньше зависимости от сервисов и производителей.

Иронично, но студенты действительно сделали то, о чём мечтали десятки инженеров: электромобиль “на батарейках”, где «батарейки» — не метафора, а рабочая инженерная философия. Лёгкие, сменные, разумные.

ARIA может и не поступит завтра в продажу, но она уже дала пощёчину индустрии, которая слишком долго убеждала всех: «иначе нельзя». Оказалось — можно. Просто понадобились люди, у которых хватило смелости спросить:

«А что если сделать проще?»