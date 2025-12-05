Генерал Яаккола: Финляндия не под США, а под командованием НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что объединение под единым командованием — «разумный шаг» для всех стран Северной Европы.

«Мы союзники по альянсу, и объединённое руководство позволит нам действовать эффективнее», — отметил он.

Командующий силами НАТО в Брюнссуме генерал Инго Герхарц подчеркнул, что новая структура повышает готовность альянса в регионе:

«Теперь зона ответственности НАТО на севере стала единой. Это делает наш союз ещё сильнее».

В свою очередь, командующий оборонительными силами Финляндии генерал Янне Яаккола уточнил, что речь не идёт о подчинении США.

«Это переход под командование НАТО, а не Соединённых Штатов. Мы должны избегать политических интерпретаций», — сказал он.

Командующий штабом НАТО в Норфолке адмирал Дуглас Дж. Перри заверил, что при необходимости войска альянса будут переброшены в Финляндию для обеспечения её безопасности.