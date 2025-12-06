США пригрозили выйти из НАТО к 2027 году, если Европа не одумается

Собеседники Reuters отмечают, что представители Пентагона выразили недовольство темпами наращивания европейских оборонных возможностей после вторжения России в Украину в 2022 году. По их словам, требование США уже вызвало озабоченность в Конгрессе.

Ряд европейских чиновников считает предложенные сроки нереалистичными: одних лишь дополнительных средств и политической воли недостаточно, чтобы быстро компенсировать критически важные американские возможности. Ситуацию осложняют задержки в производстве вооружений. При этом США призывают союзников увеличивать закупки американских систем, но поставки наиболее востребованных образцов растягиваются на годы. Кроме того, Вашингтон предоставляет уникальные данные разведки и наблюдения, без которых европейские армии пока не могут обойтись и которые сыграли ключевую роль в поддержке Украины.

По оценке Reuters, перераспределение оборонного бремени означало бы фактический пересмотр отношений США — одного из основателей НАТО — с ключевыми партнёрами по альянсу. Обычные оборонные возможности включают широкий спектр неядерных активов — от личного состава до техники, однако американская сторона не уточнила, по каким критериям будет оценивать прогресс Европы. Неясно также, отражает ли обозначенная дата позицию администрации Дональда Трампа или лишь часть мнений внутри военного руководства США. В Вашингтоне продолжаются серьёзные споры о роли страны в обеспечении европейской безопасности.

В НАТО заявили, что европейские государства уже начали брать на себя более значимую часть ответственности, но комментировать предложенные США сроки отказались. По словам представителя альянса, союзники понимают необходимость наращивать оборонные инвестиции и постепенно переносить «бремя обычных вооружений» на Европу.

Reuters напоминает, что европейские правительства в целом поддержали требование Дональда Трампа усилить собственную оборону и пообещали резко увеличить расходы. ЕС намерен подготовить континент к обороне к 2030 году, ликвидировав дефицит ключевых систем — от ПВО и беспилотников до боеприпасов и киберсредств. В марте Еврокомиссия представила план перевооружения Европы стоимостью €800 млрд, предусматривающий смягчение фискальных правил, рост оборонных бюджетов и инвестиции в €650 млрд для расширения производства вооружений. Ещё €150 млрд должны пойти на кредитный механизм для совместных закупок ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников, в том числе для укрепления обороны Украины.

На июньском саммите НАТО Дональд Трамп положительно оценил согласие европейских стран повысить целевой уровень оборонных расходов до 5% ВВП.