США пригрозили выйти из НАТО к 2027 году, если Европа не одумается

Редакция PRESS 6 декабря, 2025 08:53

По данным Reuters, Соединённые Штаты предупредили европейских дипломатов, что могут выйти из отдельных структур планирования и координации альянса, если к 2027 году страны Европы не возьмут на себя значительно большую часть оборонных обязательств. Агентство ссылается на источники, знакомые с обсуждениями, прошедшими в Вашингтоне.

Собеседники Reuters отмечают, что представители Пентагона выразили недовольство темпами наращивания европейских оборонных возможностей после вторжения России в Украину в 2022 году. По их словам, требование США уже вызвало озабоченность в Конгрессе.

Ряд европейских чиновников считает предложенные сроки нереалистичными: одних лишь дополнительных средств и политической воли недостаточно, чтобы быстро компенсировать критически важные американские возможности. Ситуацию осложняют задержки в производстве вооружений. При этом США призывают союзников увеличивать закупки американских систем, но поставки наиболее востребованных образцов растягиваются на годы. Кроме того, Вашингтон предоставляет уникальные данные разведки и наблюдения, без которых европейские армии пока не могут обойтись и которые сыграли ключевую роль в поддержке Украины.

По оценке Reuters, перераспределение оборонного бремени означало бы фактический пересмотр отношений США — одного из основателей НАТО — с ключевыми партнёрами по альянсу. Обычные оборонные возможности включают широкий спектр неядерных активов — от личного состава до техники, однако американская сторона не уточнила, по каким критериям будет оценивать прогресс Европы. Неясно также, отражает ли обозначенная дата позицию администрации Дональда Трампа или лишь часть мнений внутри военного руководства США. В Вашингтоне продолжаются серьёзные споры о роли страны в обеспечении европейской безопасности.

В НАТО заявили, что европейские государства уже начали брать на себя более значимую часть ответственности, но комментировать предложенные США сроки отказались. По словам представителя альянса, союзники понимают необходимость наращивать оборонные инвестиции и постепенно переносить «бремя обычных вооружений» на Европу.

Reuters напоминает, что европейские правительства в целом поддержали требование Дональда Трампа усилить собственную оборону и пообещали резко увеличить расходы. ЕС намерен подготовить континент к обороне к 2030 году, ликвидировав дефицит ключевых систем — от ПВО и беспилотников до боеприпасов и киберсредств. В марте Еврокомиссия представила план перевооружения Европы стоимостью €800 млрд, предусматривающий смягчение фискальных правил, рост оборонных бюджетов и инвестиции в €650 млрд для расширения производства вооружений. Ещё €150 млрд должны пойти на кредитный механизм для совместных закупок ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников, в том числе для укрепления обороны Украины.

На июньском саммите НАТО Дональд Трамп положительно оценил согласие европейских стран повысить целевой уровень оборонных расходов до 5% ВВП.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

