«Меньше сетей — больше лосося»: дроны вызвали спад браконьерства

Наиболее активно контроль проходил в Венте, Ужаве, Риве, Салаце, Гауе и их притоках, а также у моря. Большинство изъятых орудий — рыболовные сети (63), также обнаружены шесть снастей для лова миног, три морды, три колющих орудия и два рачьих мордуша.

«Регулярные рейды и использование дронов заметно сократили активность браконьеров», — отметила заместитель гендиректора VVD Эвия Шмите.

По сравнению с прошлым годом количество нарушений уменьшилось более чем вдвое: тогда осенью было выявлено 214 незаконных снастей. В этом сезоне начаты четыре административных дела, что также меньше, чем ранее.

Контроль проводился в сотрудничестве с Земессардзе, полицией и общественными организациями. VVD благодарит жителей за сообщения о возможных нарушениях, поступающие через приложение Vides SOS.