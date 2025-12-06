Суббота будет аномально теплой

Общие условия

В ночь на субботу небо затянут плотные облака, местами пройдёт небольшой дождь. При слабом юго-восточном ветре в некоторых районах сгустится туман — особенно на востоке страны, где видимость снизится до нескольких сотен метров. Температура воздуха ночью удержится в пределах +2…+5 °C.

Рига и пригороды

В столице ночью ожидается облачная и сырая погода, временами — мелкий дождь. Температура — около +5 °C. Днём в Риге сохранится та же тенденция: облачность, морось и небольшие осадки, при стабильных +5 °C.

По регионам

Видземе: облачно, туманно, местами дождь, до +4 °C.

Латгале: серо и влажно, временами дождь, до +3 °C.

Земгале: преимущественно пасмурно, слабый дождь, +6…+7 °C.

Курземе: ожидаются дожди с юго-запада, около +7 °C.