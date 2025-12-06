Путин в Индии: Москва и Нью-Дели договорились о безвизе и торговле нефтью

Особое внимание уделено энергетике: Индия, ставшая вторым после Китая покупателем российской нефти, за последние три года увеличила её импорт почти в 20 раз — до 1,5 млн баррелей в сутки. За счёт российских скидок страна сэкономила около 12,5 млрд долларов. Москва, в свою очередь, пообещала гарантировать бесперебойные поставки топлива и помочь в модернизации индийской армии.

«Россия удовлетворена итогами переговоров», — заявил Путин после встречи с Моди.

При этом одной из проблем остаётся накопление в России индийских рупий, которые невозможно свободно конвертировать. По словам замглавы администрации президента Максима Орешкина, Москва намерена увеличить закупки индийских товаров и услуг, чтобы сбалансировать торговлю.