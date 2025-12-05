Азиатский шершень выжирает европейские пасеки — в панике голландские пасечники

Во Фландрии исчезло 22% ульев за один сезон. Почти половина пасечников думает бросить дело. Учёные фиксируют плотность в 1–2 гнезда на квадратный километр — это уровень, при котором обычное пчеловодство становится практически невозможным. В Нидерландах пока только полгнезда на км², но расчёты показывают: через четыре года страна выйдет на критическую плотность в 5 гнёзд, и тогда атаки шершней будут постоянными и синхронными.

Проблема недооценивалась годами: старые исследования утверждали, что один шершень не способен уничтожить сильный улей. Новые данные показывают обратное — несколько гнёзд "азиатов" одновременно «выедают» колонию за недели, охотясь у летка в режиме бесконечного конвейера.

И удар будет нанесён не только по производству мёда: азиатский шершень охотится более чем на 50 видов опылителей. Это уже не про пасеки — это про урожайность фруктов, ягод и тепличных культур по всей Северной Европе.

Власти и учёные переходят от растерянности к поиску решений. В ход идут технологии, которые ещё пять лет назад показались бы фантастикой:

— радиометки, позволяющие найти гнездо за 1–2 часа;

— высотные вакуумные устройства для удаления гнёзд на деревьях в 30–35 метрах;

— пилотные проекты по биологической борьбе.

И уже обсуждается следующий шаг: дроны с камерой, тепловизором и ИИ, которые будут обнаруживать гнёзда быстрее человека и автоматически подтверждали бы вид. Такие системы разрабатываются во Франции и Германии — их могут внедрить в течение пяти лет.

Экологи предупреждают: если Северная Европа не отреагирует сейчас, регион повторит сценарий Испании и Франции, где плотность достигает 10 гнёзд на км², а локальные экосистемы уже необратимо меняются.

Вопрос теперь только один: успеют ли страны подготовиться, прежде чем шершень доберётся до следующей границы?