Свобода слова под вопросом: 80% латвийцев допускают её ограничения

Более половины опрошенных по-прежнему считают, что в демократических странах правительство вправе определять, как новостные медиа отражают события. Почти 80% респондентов допускают возможность ограничения свободы слова — на 5% больше, чем годом ранее. В то же время молодёжь чаще подчёркивает неприкосновенность этого права.

«Большинство населения обладает лишь базовыми навыками анализа информации, которые нуждаются в улучшении», — отмечают авторы исследования.

Интерес к общественным и коммерческим СМИ снижается: аудитория общественных каналов достигла минимального уровня за шесть лет. Пик доверия наблюдался в 2022 году, когда латвийцы чаще обращались к СМИ на фоне начала войны России против Украины.