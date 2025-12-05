Латвия вошла в число восьми стран ЕС с падением числа работающих

Падение отмечено также в Швеции (–0,1%), Словакии (–0,2%), Литве, Словении и Австрии (все –0,4%), Финляндии (–1,3%) и Румынии (–2,5%). В то же время в среднем по ЕС занятость выросла на 0,5%, а в еврозоне — на 0,6%.

«Рост числа занятых наблюдается в 20 странах ЕС, наиболее заметный — в Хорватии, Португалии, Испании и Эстонии», — отмечает Eurostat.

Наибольший прирост зафиксирован на Мальте (+2,9%), в Испании и Португалии (обе +2,7%), Болгарии (+2,3%) и Хорватии (+1,6%). В Германии и Франции показатели занятости остались без изменений.