Россия ждет 800 000 индийцев. Иначе работать некому

«Мы готовы принять неограниченное количество индийцев. У нас есть потребность не только в промышленности, но и в торговле, услугах и строительстве», — отметил Мантуров.

По оценке правительства, дефицит кадров в торговле достигает 1,5 млн человек. На российско-индийском саммите в Нью-Дели стороны подписали соглашение о мобильности рабочей силы. Мантуров подчеркнул, что процесс привлечения персонала будет постепенным и займёт несколько лет.

Генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани ранее сообщала, что в этом году трудовая эмиграция в Россию резко выросла, а план по набору составляет около 400 тысяч человек. По прогнозу главы Сбербанка Германа Грефа, общий кадровый дефицит в России в ближайшие годы может достичь от 2,8 до 5 млн работников.