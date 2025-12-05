Netflix покупает Warner Bros и HBO Max за 72 миллиарда долларов

Советы директоров обеих корпораций одобрили соглашение единогласно. По условиям сделки Warner Bros будет разделена на две структуры: одна объединит киностудии и стриминговый бизнес, а вторая займётся управлением телеканалами. Контроль над первой частью после завершения реорганизации перейдёт к Netflix. Общая стоимость активов Warner Bros оценивается в 82 млрд долларов.

«Это крупнейшее слияние в секторе развлечений со времён покупки Disney компании Fox в 2019 году», — отмечают аналитики.

Теперь соглашение должно пройти проверку американского антимонопольного органа. Эксперты предупреждают, что сделка может вызвать сопротивление регуляторов, поскольку она значительно усилит позиции Netflix на рынке потоковых сервисов.