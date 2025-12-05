«Будьте внимательны в поездках»: SPKC предупреждает о вспышках гепатита А

Наибольшее число заражений зафиксировано в Чехии, Венгрии, Словакии и Австрии. В Латвии с начала года зарегистрировано 19 случаев гепатита А, из которых пять связаны с заражением за рубежом. С 2019 года в стране ежегодно фиксируется в среднем около 25 случаев заболевания.

«Путешественникам важно соблюдать правила личной гигиены, употреблять безопасную воду и избегать потенциально опасной пищи», — напоминают специалисты SPKC.

Центр советует после поездки следить за самочувствием и при необходимости обращаться к врачу. Вакцинация против гепатита А в Латвии не входит в государственную программу, но рекомендуется перед поездками в страны с повышенным риском заражения.