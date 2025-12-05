Минсообщения намерено увеличить дорожный сбор и зону его действия

Сбор обязателен для грузовиков массой от 3000 кг, передвигающихся по основным и региональным трассам европейского значения (TEN-T) и дорогам, ведущим к портам и пограничным пунктам. При этом виньетки не нужны транспортным средствам, не использующим эти маршруты — например, сельхозтехнике, перевозящей грузы в пределах хозяйства.

«В период уборки урожая фермерам по-прежнему не придётся платить ALN, если техника зарегистрирована в Службе поддержки сельского хозяйства», — подчеркнули в министерстве.

Сбор также не коснётся семейных автомобилей тяжелее 3000 кг, не зарегистрированных как грузовые, а также малотоннажных фургонов вроде Citroën Berlingo или Opel Combo. Таких машин в стране насчитывается около 45 тысяч.

Поправки предусматривают включение новых участков дорог, ведущих к пунктам Терехова, Гребнева и Патерники, чтобы сбор юридически распространялся до самой границы. Это поможет сократить объезды транзитных перевозчиков и снизить нагрузку на региональные дороги, не рассчитанные на тяжёлый транспорт.