Латвийские гольфисты судятся с Минобразом. Оспаривают правила распределения денег

По мнению федерации, за четыре года с момента утверждения «Основных направлений спортивной политики 2022–2027 годов» в стране не достигнут прогресс в повышении физической активности населения. При том что массовый спорт объявлен приоритетом, на него приходится лишь около 1% общего спортивного бюджета.

«Существующие критерии финансирования сложны, непрозрачны и не учитывают специфику видов спорта», — отмечают представители федерации.

Федерация заявляет, что нынешний подход нарушает принципы равенства и доброго управления. Иск направлен на то, чтобы добиться прозрачных и понятных критериев, соответствующих государственным приоритетам.

Министерство подтвердило, что осведомлено о поданном иске и готово предоставить суду всю необходимую информацию. Ведомство утверждает, что нынешние критерии соответствуют нормативным актам и принципам добросовестного управления, а также сообщило о подготовке новой модели финансирования, которая предусматривает прямую поддержку организаторов массовых спортивных мероприятий.

«Мы стремимся к более прозрачному использованию средств и эффективной поддержке общества, детей и молодёжи», — подчеркнули в министерстве.