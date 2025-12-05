Отвечая на вопрос о дальнейшей работе правительства, Силиня напомнила, что в четверг Сейм 52 голосами проголосовал за госбюджет следующего года, поэтому она считает, что вопрос о падении правительства выдуман оппозицией.

Силиня отмечает, что разногласия с Союзом зеленых и крестьян у остальных коалиционных партий возникают нечасто. "Понятно, что мы в демократическом обществе, есть три партии, и моя работа - сделать так, чтобы эти три партии смогли работать", - сказала премьер.

Она уверена, что оппозиция говорит о падении правительства главным образом потому, что удалось принять хороший бюджет на следующий год, и критиковать коалицию не за что, к тому же крах правительства не в интересах общества. Силиня считает, что высокий кредитный рейтинг Латвии также связан с политической стабильностью в стране.