Новые «шубы» для многоквартирных домов: какие и почём?

© LETA 5 декабря, 2025 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

Четырехэтажный жилой дом в Валке на ул. Тиргус, 12, может стать первым в Латвии зданием, восстановление которого будет выполнено с использованием промышленных деревянных каркасных панелей - материала, обеспечивающего теплоизоляцию фасада, защиту от ветра и эстетичную отделку.

Панели изготовит и установит компания "Siltie nami", занимающаяся проектированием, строительством и обновлением зданий с 2015 года. В Латвии это не единственное предприятие, выпускающее деревянные каркасные панели: их также производят компании "VIT BŪVE", "Zemgales Tehnoloģiskais centrs", "EHI Group" и другие.

"Использование деревянных каркасных панелей имеет множество преимуществ, - поясняет председатель правления "Siltie nami" Карлис Рейнфелдс. - Панели включают деревянный каркас, теплоизоляцию, гидроизоляцию и отделочный слой. Окна и двери встраиваются в панели с высокой точностью, что сокращает расходы на рабочую силу, а погодные условия почти не ограничивают строительство - можно работать и при дожде, и при морозе. Реновацию этого дома в Валке мы можем выполнить всего за месяц".

Для стимулирования применения промышленных деревянных каркасных панелей в реновации домов государство до 31 декабря 2029 года запланировало поддержку минимум десяти первых проектов. Размер субсидии на капитальные вложения может достигать 70%, что повышает шансы на расширение использования панелей при восстановлении зданий.

Рейнфелдс отметил, что деревянные каркасные панели давно применяются в других странах Европы, таких как Швеция и Германия, как в строительстве, так и в реконструкции зданий.

По его мнению, Латвия пока отстает, поскольку восстановление панелями обходится дороже, чем использование мокрой штукатурки, и жители при выборе способа реновации чаще выбирают более дешевый вариант.

(Latvijas Avīze)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

