Новые «шубы» для многоквартирных домов: какие и почём?

Панели изготовит и установит компания "Siltie nami", занимающаяся проектированием, строительством и обновлением зданий с 2015 года. В Латвии это не единственное предприятие, выпускающее деревянные каркасные панели: их также производят компании "VIT BŪVE", "Zemgales Tehnoloģiskais centrs", "EHI Group" и другие.

"Использование деревянных каркасных панелей имеет множество преимуществ, - поясняет председатель правления "Siltie nami" Карлис Рейнфелдс. - Панели включают деревянный каркас, теплоизоляцию, гидроизоляцию и отделочный слой. Окна и двери встраиваются в панели с высокой точностью, что сокращает расходы на рабочую силу, а погодные условия почти не ограничивают строительство - можно работать и при дожде, и при морозе. Реновацию этого дома в Валке мы можем выполнить всего за месяц".

Для стимулирования применения промышленных деревянных каркасных панелей в реновации домов государство до 31 декабря 2029 года запланировало поддержку минимум десяти первых проектов. Размер субсидии на капитальные вложения может достигать 70%, что повышает шансы на расширение использования панелей при восстановлении зданий.

Рейнфелдс отметил, что деревянные каркасные панели давно применяются в других странах Европы, таких как Швеция и Германия, как в строительстве, так и в реконструкции зданий.

По его мнению, Латвия пока отстает, поскольку восстановление панелями обходится дороже, чем использование мокрой штукатурки, и жители при выборе способа реновации чаще выбирают более дешевый вариант.

