Прививка от опоясывающего лишая неожиданно защитила мозг — ученые удивлены

Идея исследования была изящной: в Уэльсе вакцинацию назначают строго после определенного возраста. В итоге учёные получили две почти одинаковые группы людей, которые отличались только одним фактором – возможностью получить прививку. Такой естественный эксперимент позволяет минимизировать большинство скрытых искажений.

Учёные проследили данные 280 тысяч человек в течение девяти лет. Заболеваемость деменцией у привитых оказалась ниже, а у уже заболевших болезнь прогрессировала медленнее. Даже смертность, связанная с деменцией, была ниже.

Почему так происходит? Версий несколько. Вирус, вызывающий опоясывающий лишай, живёт в нервных клетках и в старости может активироваться, повреждая мозг. Вакцина уменьшает такие вспышки и снижает воспалительный стресс, а возможно, запускает и собственные защитные механизмы мозга.

Если результат подтвердится в рандомизированных испытаниях, медицина получит невероятный инструмент: дешёвую и безопасную профилактику одной из самых тяжёлых болезней старения.