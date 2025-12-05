У Земли появилась вторая Луна — что скрывает NASA?

Орбита у него странная: он скачет над плоскостью движения Земли под углом 8°, уходит в сторону на 38–100 лунных дистанций и делает оборот вокруг Солнца за 365.93 дня — немного дольше нашего года. Он всё время рядом, но держит дистанцию.

NASA объясняет это так:

«Поскольку 2016 HO3 кружит вокруг нашей планеты, но никогда не уходит слишком далеко, пока мы вместе движемся вокруг Солнца, мы называем его квазиспутником Земли».

Ближе 14 млн км он не подходит, дальше 40 млн км тоже не уходит. Размер — от 36.5 до 91 метра, но этого хватает, чтобы «мини-Луна» оставалась возле нас ещё долгие столетия.

Впервые астероид заметили 27 апреля 2016 года с помощью телескопа Pan-STARRS 1 на Гавайях.