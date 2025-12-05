Начинается ремонт на Тукумсской ж/д линии: пассажиров будут перевозить автобусами

С сегодняшнего дня на железнодорожной линии в Тукумс начнется четвертый этап работ по модернизации электрифицированной сети, поэтому в расписании поездов будут изменения, а на некоторых рейсах на участке Приедайне-Дубулты пассажиров будут перевозить автобусы.

ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) планирует закончить ремонт до 2 февраля следующего года.

Автобусные рейсы будут согласованы с поездами на станции Приедайне. Если поезд задерживается, автобус отправится со станции только после его прибытия и пересадки пассажиров. Если автобус задерживается, поезд будет ждать пассажиров для пересадки.