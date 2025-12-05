Мерц и Макрон предупредили Зеленского о возможном предательстве Штатами: СМИ

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили украинского президента Владимира Зеленского о возможном предательстве Европы и Украины со стороны США. В ходе конфиденциального телефонного разговора с участием еще нескольких европейских политиков они выразили глубокое недоверие к представителям Белого дома, которые ведут переговоры с РФ и Украиной , пишет издание в четверг, 4 декабря, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении англоязычную стенограмму разговора.

Макрон и Мерц: Зеленскому грозит большая опасность

В частности, Макрон указал на риске давления на Киев в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности, отмечается далее. При этом Зеленскому грозит "большая опасность", заявил французский лидер в разговоре, состоявшемся 1 декабря.

В свою очередь Мерц призвал Зеленского быть "крайне осторожным в ближайшие дни". "Они играют в игры как с вами, так и с нами", - цитирует его слова Der Spiegel и предполагает, что политик имел в виду спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которые 2 декабря участвовали во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Президент Финляндии Александр Стубб также предупредил об опасности, исходящей от американских переговорщиков . "Мы не должны оставлять Украину и Владимира (Зеленского. - Ред.) один на один с этими ребятами", - цитирует Стубба немецкое издание. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал его позицию и призвал защитить Зеленского.

Глубокое недоверие европейцев к переговорщикам Трампа

По данным Der Spiegel, в разговоре также участвовали премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министры Польши, Дании и Норвегии Дональд Туск, Метте Фредериксен и Йонас Гар Стёре, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Как отмечает далее издание, в публичных заявлениях европейцы положительно отзываются об очередной мирной инициативе Трампа, однако резкие заявления в стенограмме разговора показывают глубокое недоверие Мерца, Макрона и других европейцев к двум приближенным американского президента, ведущим от его имени переговоры по условиям мирного урегулирования.

Мирный план Трампа

Изначальный американский план по прекращению войны в Украине, о котором стало известно в ноябре, состоял из 28 пунктов и предполагал, что Луганская и Донецкая области Украины будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США, а Херсонская и Запорожская области будут поделены по текущей линии фронта. Кроме того, согласно плану Трампа, Украина должна вывести войска из той части Донецкой области, которая находится под контролем ВСУ. После переговоров делегаций США и Украины план был изменен с учетом интересов Киева и ЕС.

В конце ноября Уиткофф и Кушнер провели переговоры во Флориде с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым, а 2 декабря встретились в Москве с Путиным. По итогам продолжавшейся несколько часов дискуссии компромисса достичь не удалось , заявил Кремль. Трамп назвал встречу переговорщиков в Москве "довольно успешной" . У Уиткоффа и Кушнера сложилось "твердое впечатление", что Путин "хочет заключить сделку", "положить конец войне" и "вернуться к более нормальной жизни", заявил хозяин Белого дома.