Мерц и Макрон предупредили Зеленского о возможном предательстве Штатами: СМИ

© Deutsche Welle 5 декабря, 2025 09:24

Мир

В ходе секретного телефонного разговора с Зеленским Мерц, Макрон и другие европейские лидеры выразили глубокое недоверие к Уиткоффу и Кушнеру, ведущим переговоры по Украине по поручению Трампа, пишет der Spiegel.

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили украинского президента Владимира Зеленского о возможном предательстве Европы и Украины со стороны США. В ходе конфиденциального телефонного разговора с участием еще нескольких европейских политиков они выразили глубокое недоверие к представителям Белого дома, которые ведут переговоры с РФ и Украиной , пишет издание в четверг, 4 декабря, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении англоязычную стенограмму разговора.

Макрон и Мерц: Зеленскому грозит большая опасность

В частности, Макрон указал на риске давления на Киев в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности, отмечается далее. При этом Зеленскому грозит "большая опасность", заявил французский лидер в разговоре, состоявшемся 1 декабря.

В свою очередь Мерц призвал Зеленского быть "крайне осторожным в ближайшие дни". "Они играют в игры как с вами, так и с нами", - цитирует его слова Der Spiegel и предполагает, что политик имел в виду спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которые 2 декабря участвовали во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Президент Финляндии Александр Стубб также предупредил об опасности, исходящей от американских переговорщиков . "Мы не должны оставлять Украину и Владимира (Зеленского. - Ред.) один на один с этими ребятами", - цитирует Стубба немецкое издание. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал его позицию и призвал защитить Зеленского.

Глубокое недоверие европейцев к переговорщикам Трампа

По данным Der Spiegel, в разговоре также участвовали премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министры Польши, Дании и Норвегии Дональд Туск, Метте Фредериксен и Йонас Гар Стёре, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Как отмечает далее издание, в публичных заявлениях европейцы положительно отзываются об очередной мирной инициативе Трампа, однако резкие заявления в стенограмме разговора показывают глубокое недоверие Мерца, Макрона и других европейцев к двум приближенным американского президента, ведущим от его имени переговоры по условиям мирного урегулирования.

Мирный план Трампа

Изначальный американский план по прекращению войны в Украине, о котором стало известно в ноябре, состоял из 28 пунктов и предполагал, что Луганская и Донецкая области Украины будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США, а Херсонская и Запорожская области будут поделены по текущей линии фронта. Кроме того, согласно плану Трампа, Украина должна вывести войска из той части Донецкой области, которая находится под контролем ВСУ. После переговоров делегаций США и Украины план был изменен с учетом интересов Киева и ЕС.

В конце ноября Уиткофф и Кушнер провели переговоры во Флориде с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым, а 2 декабря встретились в Москве с Путиным. По итогам продолжавшейся несколько часов дискуссии компромисса достичь не удалось , заявил Кремль. Трамп назвал встречу переговорщиков в Москве "довольно успешной" . У Уиткоффа и Кушнера сложилось "твердое впечатление", что Путин "хочет заключить сделку", "положить конец войне" и "вернуться к более нормальной жизни", заявил хозяин Белого дома.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

