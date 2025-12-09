В школу нагрянул полицейский рейд с собаками: что случилось?

В Царникавской средней школе собаки из кинологического отдела Таможни бывают не впервые. На этот раз проверку проводят сотрудники муниципальной полиции Адажского края, поскольку среди родителей в Царникаве распространилась информация, что в школу приносят и распространяют запрещённые вещества. К правоохранителям обеспокоенные родители не обращались, но ради безопасности полученную информацию решили перепроверить. Представители служб прибыли тихо, чтобы у школьников не возникло подозрений и чтобы возможные запрещённые предметы не успели спрятать.

Обе собаки обнюхали несколько классов, где учатся дети как младшего, так и старшего школьного возраста. Некоторые вещи учеников вызвали подозрения, поэтому школьников попросили выйти из класса, а содержимое их рюкзаков проверили более тщательно.

Райвис Паулс, директор Царникавской средней школы:

«В целом в этом году создаётся впечатление, что дети стали более сознательными. Возможно, это связано с тем, что до шестого класса запрещено пользоваться телефонами. Это ограничивает для них некоторые возможности для общения и других действий. Поэтому в целом у меня не было ощущения, что может быть что-то серьёзное. Рад, что нашли только одно — зажигалку. Замечу — пустую зажигалку».

*Фото иллюстративное