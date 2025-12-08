Paramount делает враждебное предложение о покупке Warner Bros и бросает вызов Netflix

Paramount заявила в понедельник, что обратится напрямую к акционерам WBD с денежным предложением в размере 30 долларов за акцию (25,75 евро). Для сравнения, предложение Netflix составляет 27,75 доллара наличными и акциями, что оценивает сделку в 82,7 млрд долларов (70,99 млрд евро).

Предложение Paramount охватывает всю WBD, тогда как Netflix сосредоточена на ее киностудиях и стриминговом бизнесе.

Этот шаг компании последовал после многочисленных отказов со стороны Warner.

«Несмотря на то что Paramount за 12 недель представила шесть предложений, WBD так и не вступила в содержательное обсуждение этих инициатив, которые, как мы считаем, обеспечивают наилучший результат для акционеров WBD», говорится в заявлении Paramount, распространенном в понедельник.

«Теперь Paramount направила свое предложение напрямую акционерам WBD и ее совету директоров, чтобы у них была возможность рассмотреть эту явно более выгодную альтернативу».

Paramount раскритиковала предложение Netflix, заявив, что оно ставит акционеров Warner перед неопределенным исходом из-за длительного и сложного процесса согласования. Компания также раскритиковала «сложную и нестабильную комбинацию акций и наличных» у Netflix, утверждая, что ее собственная заявка с большей вероятностью получит одобрение регуляторов.

Сделка с Netflix, как ожидается, будет закрыта в течение ближайших 12-18 месяцев после того, как Warner завершит ранее объявленное выделение своих кабельных операций, включая CNN, TNT и каналы Discovery. Однако последняя заявка Paramount может столкнуться с неожиданным препятствием, как и с возможной оппозицией со стороны правительства США.

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что сделка Netflix по покупке Warner Bros Discovery «может стать проблемой» из-за размера совокупной доли рынка. Президент-республиканец сообщил, что будет участвовать в принятии решения о том, следует ли федеральному правительству одобрить сделку.

Срок действия тендерного предложения Paramount истекает 8 января 2026 года, если его не продлят.

Если Warner Bros разорвет действующее соглашение с Netflix, компания должна будет выплатить отвергнутому стримеру неустойку в размере 2,8 млрд долларов (2,4 млрд евро). Акции Warner Bros и Paramount на открытии торгов в понедельник выросли на 5-6%. Акции Netflix немного снизились.