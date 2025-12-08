Генштаб ВСУ: На оккупированных территориях поражен «Панцирь»

Украинские военные в ночь на понедельник, 8 декабря, нанесли удар по ряду объектов российской армии, расположенных на оккупированных территориях Украины, сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ. В частности, согласно этой информации, в Луганской области были поражены склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, в Донбассе - склад дронов, "мобильная огневая группа" и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" .

"Степень ущерба во всех случаях - уточняется", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ. О выводе из строя еще одного российского ЗРГК "Панцирь-1" Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины информировало более полутора лет назад - 1 марта 2024 года.

Министерство обороны РФ оставило произошедшее без комментариев. В его утренней сводке говорится только об отражении ночью 67 украинских БПЛА над 11 российскими регионами, Луганская и Донецкая области в ней не упомянуты.

В том же сообщении украинских военных приведены уточненные результаты поражения 5 декабря ударными БПЛА Темрюкского морского порта в Краснодарском крае, задействованного в обеспечении российской армии. "Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещены около 20 железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров", - отмечает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркивается в пресс-релизе.