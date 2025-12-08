МАГАТЭ: защитный экран Чернобыльской АЭС больше не блокирует радиацию

Защитный экран стоимостью в 1,5 млрд евро, построенный в 2019 году по инициативе ЕС, который закрывает оригинальный бетонный саркофаг, был пробит в феврале в результате удара российского беспилотника "Шахед", заявили первыми украинские прокуроры.

После чего МАГАТЭ в ходе инспекции на прошлой неделе подтвердило, что удар беспилотника разрушил стальную конструкцию. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, защитная конструкция "утратила основные функции безопасности, включая способность удерживать [радиацию]". При этом "нет необратимых повреждений несущих конструкций или систем мониторинга", добавил глава агентства ООН.

Рафаэль Гросси добавил, что, хотя некоторые ремонтные работы были проведены, "комплексное восстановление остается необходимым для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности".

По мнению киевских властей, беспилотник с фугасной боеголовкой попал в защитный экран, вызвав пожар и повредив часть защитной оболочки вокруг реактора. Москва отрицает факт нападения на станцию.

Как заявила в феврале ООН, уровень радиации оставался в норме.

Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году отправил облако радиации по всей Европе. Пытаясь сдержать последствия аварии, советские власти построили над реактором бетонный саркофаг, рассчитанный на 30 лет эксплуатации.

Новое многослойное здание, высота которого превышает 100 метров, было построено для того, чтобы удержать расплавленное ядерное топливо, которое осталось под саркофагом.