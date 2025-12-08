В Скандинавии нашли деревья-долгожители — они старше египетских пирамид!

И это не гиганты: внешне они выглядят как обычные невысокие ели, но под ними — корневая система, ведущая своё происхождение от древнейших предков.
Учёные называют их клональными организмами:
стволы сменяются веками, но корневая система остается прежней.
Что удивило исследователей
Эти деревья выжили в эпохи:
• максимального оледенения,
• тёплого голоцена,
• «малого ледникового периода»,
• современного изменения климата.
То есть они адаптировались к всем климатическим режимам, которые переживала Земля последние 10 000 лет.