В Скандинавии нашли деревья-долгожители — они старше египетских пирамид!

И это не гиганты: внешне они выглядят как обычные невысокие ели, но под ними — корневая система, ведущая своё происхождение от древнейших предков.

Учёные называют их клональными организмами:

стволы сменяются веками, но корневая система остается прежней.

Что удивило исследователей

Эти деревья выжили в эпохи:

• максимального оледенения,

• тёплого голоцена,

• «малого ледникового периода»,

• современного изменения климата.

То есть они адаптировались к всем климатическим режимам, которые переживала Земля последние 10 000 лет.