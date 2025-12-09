С Нового года счета за электричество снова вырастут: при чем тут правительство?

При этом, как сообщает Sadales tīkls, помощь со стороны государства будет сохранена для социально уязвимых групп — малообеспеченных и многодетных семей, семей с низкими доходами, семей, воспитывающих детей с инвалидностью и людей с инвалидностью I-й группы. Они получат от 20 до 25 евро в месяц, а поддержка будет предоставляется автоматически, как скидка в счёте за электроэнергию.

У остальных фактический платёж за электроэнергию, увы, вырастет в цене. Повышение затронет в основном частные домохозяйства с самой распространённой мощностью — от 16 до 25 ампер и с тарифным планом Pamata («Основной»).

Для домохозяйств с однофазным подключением платёж за поддержание мощности в зависимости от выбранной мощности с января увеличится на 0,20–1,26 евро в месяц без учета НДС, а для домохозяйств с трехфазным подключением – на 1,92–3,50 евро без НДС.

Как сообщает Sadales tīkls, без увеличения платежей останутся клиенты с мощностью подключения 32 ампера и выше, на которых поддержка ранее не распространялась, юридические лица, а также пользователи тарифного плана Speсiālais («Специальный»), который применяется в исключительных случаях, например, летних домов в зимний сезон с крайне низким потреблением или пустующих объектов, вроде выставленной на продажу квартиры.

Узнать, ожидаются ли и какие изменения в счёте с января, каждый может самостоятельно с помощью доступного на sadalestikls.lv тарифного калькулятора.

Остаётся добавить, что, возможно, по факту за электричество в новом году жителям придётся платить ещё больше. Как отмечает в своём пресс-релизе Sadales tīkls, «возможные другие изменения в счетах за электроэнергию в 2026 году не будут связаны с услугой распределения, но могут быть обусловлены изменением объёма потребления или изменениями торговой цены за киловатт-час электроэнергии».

Вот только латвийцам от этого не легче… Эксперты отмечают, что при одинаковой биржевой цене латвийские домохозяйства могут платить на 30-40% больше, чем жители Финляндии, где налоги на электроэнергию ниже, а сетевые тарифы частично субсидируются государством.