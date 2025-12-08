Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страны ЕС поддерживают ужесточение миграционной политики

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 18:51

Мир 0 комментариев

Страны Европейского союза (ЕС) в понедельник поддержали ужесточение иммиграционной политики, которое, в частности, предусматривает создание вне территории блока специальных центров возвращения для соискателей убежища, получивших отказ.

На заседании министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе был утвержден соответствующий пакет мер. Правительства сталкиваются с растущим давлением на ужесточение иммиграционной политики на фоне обострения отношения общества к иммигрантам и роста популярности крайне правых партий.

В этом году Еврокомиссия предложила ряд изменений, предусматривающих создание за пределами ЕС центров для отправки нелегальных иммигрантов, чьи запросы на предоставление убежища будут отклонены. Поправки также вводят более строгие меры для нелегальных иммигрантов, отказывающихся покидать территорию ЕС, и предусматривают возможность направления мигрантов в безопасные страны, которые не являются их страной происхождения.

Чтобы изменения вступили в силу, они должны быть приняты в Европарламенте.

Несмотря на то что в этом году нелегальная иммиграция в Европу сократилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, давление на разработку мер по ее ограничению не ослабло.

"Мы должны действовать быстрее", - подчеркнул еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер, добавив, что "людям необходимо создать ощущение, что мы контролируем происходящее".

Обеспокоенность по поводу предложений выразили защитники прав нелегальных иммигрантов.

Однако по инициативе Дании, которая в настоящее время председательствует в ЕС, процесс принятия поправок получил стремительное ускорение.

При этом часть стран ЕС выразила скепсис относительно предложений: Франция усомнилась в их законности и эффективности, а Испания сомневается, что "центры возвращения" смогут функционировать после неудачных попыток их создания в других странах.

Предложения поддерживают консервативные и национал-консервативные депутаты.

В понедельник страны ЕС также договорились о введении новой системы солидарности, предусматривающей перераспределение как минимум 30 000 нелегальных иммигрантов между государствами-членами.

Согласно недавно утвержденной реформе, чтобы поддержать государства с высокой нагрузкой на переселенцев, такие как Греция и Италия, страны ЕС должны либо принять часть мигрантов, либо выплатить по 20 000 евро за каждого иммигранта странам, испытывающим миграционное давление.

Однако учитывая, что правительства стран ЕС призывают к ужесточению иммиграционной политики, принимать на себя дополнительных мигрантов становится политически рискованно.

Поэтому переговоры были длительными и завершились в понедельник, хотя детали решения пока публично не разглашаются.

