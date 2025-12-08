ИИ поставил диагноз за 2 секунды. Врачи — за 13 минут

В соревновании участвовали четыре ведущих врача из крупных шанхайских больниц. Они работали в двух командах вслепую и соревновались против двух алгоритмов: китайской системы Gastrointestinal Multimodal AI и международной модели. По итогам сравнения китайский ИИ показал точность, сопоставимую с врачами, тогда как зарубежная модель выступила немного слабее.

Организаторы конференции Pujiang Medical AI подчеркнули, что цель таких испытаний — не заменить врачей, а создать инструменты, которые смогут усиливать их возможности при диагностике и выборе лечения.