Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

«Они украдут будущее наших детей и уедут, а мы тут останемся с миллиардными долгами»: что предлагает Pietiek? (7)

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 17:18

Выбор редакции 7 комментариев

"Представьте себе Латвию как родовой дом, построенный нашими предками. Он принадлежит нам – людям, которые жили здесь на протяжении многих поколений. Мы – его настоящие хозяева, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com, комментируя растущий государственный долг Латвии.

Мы наняли управляющих – политиков и чиновников – чтобы они заботились о доме: о крыше, отоплении, подъездных воротах. Мы доверили им печать дома, пока сами работали в поле, на заводах и на других работах.

Что произошло на самом деле?

Пока мы работали, управляющие за закрытыми дверями подписали дорогостоящие контракты с ростовщиками – международными финансовыми институтами.

Они сказали: «Это будет для вашего же блага. Мы улучшим дом».

Но на самом деле деньги ушли на «золотые обои» – кабинеты руководителей, банкеты для консультантов и проекты, которые провалились еще до завершения: несуществующие рельсы Rail Baltica, финансовые ямы AirBaltic, неясные займы и утекающие миллионы.

Управляющие сменились, часть уехала на виллы в Брюсселе. Но счет пришел не им, а нам – обычным жителям.

Это не просто деньги. Это залог будущего наших детей. Банк требует, чтобы мы отдавали свой урожай, меньше ели и продавали мебель за долги, которые мы никогда не брали.

Как реагировать? План действий народа в метафоре

Если кто-то другой взял быстрые кредиты от твоего имени, ты бы их не платил, верно? Ты бы вызвал полицию и юристов.

Народ должен реагировать точно так же.

1. Открыть «Большую книгу» (полный аудит)

Необходимо прекратить автоматически платить за каждый долг, который кто-то из управляющих сгенерировал.

Необходимо потребовать: «Покажите все подписи, документы и реальное использование денег».

Долг нужно разделить. Реальные инвестиции в дом (дороги, инфраструктура) – мы это признаем. Украденное, растраченное, политически проданное – это одиозный долг. Он не наш.

2. Переложить бремя долга на виновных (регресс)

Долг не исчезает – меняется плательщик.

Если какой-то управляющий незаконно или без полномочий общества заложил дом, за это нужно платить из его имущества, а не из зарплаты медсестры.

Общество должно требовать:

арестовать активы бывших должностных лиц,

проверить офшорные счета,

взыскать средства с тех, кто подписал невыгодные договоры.

Пусть платят те, кто принимал решения.

3. Провозгласить «Закон дома» (суверенитет)

Народ должен четко сказать кредиторам: «Этот дом наш. Сначала мы накормим детей, а потом уже будем думать о выплате процентов».

Благосостояние людей в стране имеет более высокую ценность, чем выплата процентов банкам.

Право народа на выживание – выше любых договоров.

Мораль

Несправедливость не в том, что долг существует.

Несправедливость заключается в том, что за него платят те, кого не приглащали за стол.

Обязанность народа – не молча платить за чужие долги.

Обязанность народа – стать строгим хозяином, который привлекает к ответственности тех, кто заложил его дом за его спиной".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (7)
Комментарии (7)

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (7)

Важно 18:48

Важно 7 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (7)

История и культура 18:42

История и культура 7 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (7)

Важно 18:24

Важно 7 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (7)

Животные 18:23

Животные 7 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (7)

Мир 18:19

Мир 7 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (7)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 7 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (7)

Важно 18:00

Важно 7 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать