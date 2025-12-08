Мы наняли управляющих – политиков и чиновников – чтобы они заботились о доме: о крыше, отоплении, подъездных воротах. Мы доверили им печать дома, пока сами работали в поле, на заводах и на других работах.

Что произошло на самом деле?

Пока мы работали, управляющие за закрытыми дверями подписали дорогостоящие контракты с ростовщиками – международными финансовыми институтами.

Они сказали: «Это будет для вашего же блага. Мы улучшим дом».

Но на самом деле деньги ушли на «золотые обои» – кабинеты руководителей, банкеты для консультантов и проекты, которые провалились еще до завершения: несуществующие рельсы Rail Baltica, финансовые ямы AirBaltic, неясные займы и утекающие миллионы.

Управляющие сменились, часть уехала на виллы в Брюсселе. Но счет пришел не им, а нам – обычным жителям.

Это не просто деньги. Это залог будущего наших детей. Банк требует, чтобы мы отдавали свой урожай, меньше ели и продавали мебель за долги, которые мы никогда не брали.

Как реагировать? План действий народа в метафоре

Если кто-то другой взял быстрые кредиты от твоего имени, ты бы их не платил, верно? Ты бы вызвал полицию и юристов.

Народ должен реагировать точно так же.

1. Открыть «Большую книгу» (полный аудит)

Необходимо прекратить автоматически платить за каждый долг, который кто-то из управляющих сгенерировал.

Необходимо потребовать: «Покажите все подписи, документы и реальное использование денег».

Долг нужно разделить. Реальные инвестиции в дом (дороги, инфраструктура) – мы это признаем. Украденное, растраченное, политически проданное – это одиозный долг. Он не наш.

2. Переложить бремя долга на виновных (регресс)

Долг не исчезает – меняется плательщик.

Если какой-то управляющий незаконно или без полномочий общества заложил дом, за это нужно платить из его имущества, а не из зарплаты медсестры.

Общество должно требовать:

арестовать активы бывших должностных лиц,

проверить офшорные счета,

взыскать средства с тех, кто подписал невыгодные договоры.

Пусть платят те, кто принимал решения.

3. Провозгласить «Закон дома» (суверенитет)

Народ должен четко сказать кредиторам: «Этот дом наш. Сначала мы накормим детей, а потом уже будем думать о выплате процентов».

Благосостояние людей в стране имеет более высокую ценность, чем выплата процентов банкам.

Право народа на выживание – выше любых договоров.

Мораль

Несправедливость не в том, что долг существует.

Несправедливость заключается в том, что за него платят те, кого не приглащали за стол.

Обязанность народа – не молча платить за чужие долги.

Обязанность народа – стать строгим хозяином, который привлекает к ответственности тех, кто заложил его дом за его спиной".