"Счётчики воды вызвали довольно много дебатов на заседании Кабинета министров, и мы пришли к выводу, что в дальнейшем поверка водосчётчиков больше не потребуется", - говорила 3 июня 2025 года премьер-министр Эвика Силиня.

В разгар борьбы с бюрократией Кабинет министров прошлой весной принял решение отказаться от поверки счётчиков воды. Ранее механические приборы нужно было проверять раз в четыре года, ультразвуковые – раз в шесть лет.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в одностороннем порядке решил, что с целью экономии поверка должна быть отменена. Реформа была поспешной – даже сотрудники министерства узнали о ней из СМИ. Изменения в нормативных актах готовились в спешке. Сначала они предусматривали обязательную замену старых счётчиков, но затем и это требование отменили. Теперь водосчётчики можно использовать бесконечно долго, если сам владелец квартиры не решит их заменить или проверить.

"Это экономия для людей. Прежде всего времени, а во-вторых – расходов, которые у людей возникают в повседневной жизни. Сейчас это на самом деле очень формальный процесс, который проходят жители. И если это действительно так, мы не видим оснований его продолжать", - утверждал 16 марта 2025 года Валайнис.

Изменения обосновывались тем, что процесс поверки поверхностный и содержит множество ошибок. Центр защиты прав потребителей в ходе эксперимента передал лабораториям испорченные устройства, и аккредитованные поверители признали пригодными к использованию большую их часть. Поэтому министр экономики усомнился, проводится ли поверка в соответствии с законом вообще.

"Изменения были приняты за один день, а вступили в силу на следующий. А как вы думаете – бизнес ведь это цепочка. У меня есть клиенты, у меня есть отсрочки платежей. Если клиент на следующий день понимает, что у него больше нет работы, он, конечно, идёт на ликвидацию, - указал директор ООО «OB serviss» Владислав Эйдимтс. - Я не хочу много говорить публично именно о бизнесе, потому что когда ты говоришь о бизнесе, всегда легко тебе заткнуть рот: можно просто сказать, что никто не гарантировал тебе прибыль, и что предпринимательство – это всегда риск".

Компания Владислава была одной из лабораторий, которые занимались поверкой счётчиков. Бизнес встал за один день, пришлось уволить работников. Он утверждает, что министерство не консультировалось с отраслью перед принятием изменений, переходного периода не предложило, и ситуация не обсуждалась до сих пор.

Фирма потеряла бизнес по поверке квартирных счётчиков, но продолжает проверять приборы крупных водоснабжающих компаний. Для них поверку не отменяли. В столице такие счётчики принадлежат "Ригас уденс", и именно по их показаниям домам выставляются счета. Но опасения по поводу их поверки не возникали.

"Те же самые учреждения могут и продолжают поверять приборы коммерческого учёта. Как я уже указывал – эти приборы, если сравнивать с квартирными, в разы важнее. И я не понимаю – решения должны быть последовательными. Если вы публично заявляете, что мы ничего не умеем и у нас ошибки, то запретите нам поверять абсолютно всё", - говорит Эйдимтс.

Отменив поверку счётчиков, Министерство экономики пообещало снижение расходов. На деле же жителям, скорее всего, придётся покупать более дорогие устройства.

Целью внесённых под прикрытием борьбы с бюрократией изменений было избавиться от старых устройств и заставить жителей переходить на более современные.

"Изначально система была неправильно создана. У нас появилась возможность сделать её такой, какой она должна быть, и максимально устранить расхождения в учёте потребления воды" - поясняет директор Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс.

Это совпало с предложением капитального общества Министерства экономики «Latvijas mobilais telefons» — внедрить литовские "умные" счётчики "Axioma" с SIM-картами LMT для удалённого считывания данных.

В домах крупнейшего управляющего "Ригас наму парвалдниекс" установлено около 340 тысяч счётчиков воды. Компания реализовала несколько пилотных проектов с приборами, произведёнными в Литве. В Вильнюсе у "Axioma" — монопольное положение, и производитель активно стремится выйти на латвийский рынок.

"В домах, где установлены эти особенно чувствительные или ультразвуковые счётчики, средние потери воды, которые раньше составляли 36%, снизились до 2%", - заверяет член правления ООО «Ригас наму парвалдниекс» Мартиньш Паурс.

Весной муниципальное предприятие объявило закупку 75 тысяч счётчиков. Несмотря на то, что в мире множество производителей ультразвуковых приборов, в тендере участвовали только две компании. Литовцы предложили поставить счётчики за 5,3 млн евро, польская компания «Apator» – на 600 тысяч дешевле.

"Это наш первый договор в Латвии по ультразвуковым решениям, и мы очень рады, что нас выбрали. Такой договор с хорошо известным партнёром, уважаемым в местной среде, для нас очень важен – это шаг к формированию имиджа надёжного партнёра", - поясняет представитель «Apator Powogaz» Марцин Бартник.

Осенью с польской компанией был заключён контракт на 4,7 млн евро – это максимальная сумма. Если жители не захотят устанавливать приборы, их закупят меньше. Стоимость одного счётчика – около 75 евро, плюс абонентская плата за считывание данных – около 40 центов в месяц. В большинстве квартир нужно установить два счётчика. «Ригас наму парвалдниекс» подчёркивает, что установка не будет обязательной.

Однако по закону до конца следующего года в многоквартирных домах обязательно должна быть введена единая система учёта потребления воды. Решение должны принять владельцы квартир. Если большинству договориться не удастся, решение сможет принять меньшинство.

"Трудно найти баланс между тем, что установка такой системы действительно в интересах владельца квартиры, и тем, что расходы могут быть очень значительными", - отмечает Аудерс.

"Мы предложим и альтернативы – сохранить текущие счётчики, если в доме нет больших потерь. Зачем их тогда менять, правда? И, соответственно, со временем, поверяя или заменяя неисправные, можно будет продолжать жить с нынешней системой. Выбрать что-то другое или, конечно, установить счётчики с удалённым считыванием – как третий вариант", - предполагает Паурс.

С весны разрабатываются поправки к закону об управлении жилыми домами. Они предусматривают введение нового платежа – для создания накопительного фонда. Предложение было подано в систему Кабинета министров одновременно с реформой счётчиков, а в аннотации к проекту закона изменения обосновываются именно хаосом в этой сфере.

Дом сможет оплатить внедрение единой системы счётчиков из этого фонда. Сейчас инициатива застопорилась, и закон с более широкими изменениями может вернуться в повестку дня весной.

"Идея в том, чтобы создать обязательный накопительный фонд, чтобы у общины всегда были средства. Вопрос – сколько управляющий может сделать без согласия общины владельцев квартир, без собрания или опроса? Счётчики – это лишь одна грань вопроса, - отмечает Аудерс. - Это может быть концептом – если ничего не происходит и только меньшинство или отдельные владельцы чувствуют себя обделёнными из-за неточных показаний, тогда действительно управляющему можно было бы предоставить право урегулировать этот вопрос, скажем, исходя из экономических соображений, но без решения большинства квартировладельцев".

В коридорах Министерства экономики обсуждается также идея обязать "Ригас уденс" частично покрыть расходы на установку счётчиков воды. Однако в компании это предложение не встретило поддержки, ведь "Ригас уденс" выставляет счёт за общее потребление дома. Будущий закон может это изменить – и учитывать потребление воды по каждой квартире отдельно, а не всему дому в целом.