«200 млн долларов для Балтии»: США приняли оборонный бюджет

Документ предусматривает повышение заработной платы американских военнослужащих на 3,8 процента, а также инвестиции в модернизацию вооружённых сил. Эти меры направлены на усиление конкуренции с Китаем и Россией.

Отдельной строкой в бюджете прописана помощь Украине. На цели безопасности Киева предусмотрено по 400 миллионов долларов в каждом из двух следующих финансовых лет.

Законопроект также отменяет ряд программ по разнообразию, равенству и инклюзивности, созданных в период президентства Джо Байдена.

После утверждения в Конгрессе документ был направлен президенту США Дональду Трампу и подписан. Это решение позволило федеральному правительству возобновить полноценную работу.