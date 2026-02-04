Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

«200 млн долларов для Балтии»: США приняли оборонный бюджет

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 07:29

Мир 0 комментариев

Конгресс США утвердил законопроект об оборонных расходах на 2026 финансовый год. В его рамках на Балтийскую инициативу безопасности выделено 200 миллионов долларов. Общий объём оборонного бюджета составил 839 миллиардов долларов, что на 8 миллиардов превышает первоначальный запрос Министерства обороны США.

Документ предусматривает повышение заработной платы американских военнослужащих на 3,8 процента, а также инвестиции в модернизацию вооружённых сил. Эти меры направлены на усиление конкуренции с Китаем и Россией.

Отдельной строкой в бюджете прописана помощь Украине. На цели безопасности Киева предусмотрено по 400 миллионов долларов в каждом из двух следующих финансовых лет.

Законопроект также отменяет ряд программ по разнообразию, равенству и инклюзивности, созданных в период президентства Джо Байдена.

После утверждения в Конгрессе документ был направлен президенту США Дональду Трампу и подписан. Это решение позволило федеральному правительству возобновить полноценную работу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать