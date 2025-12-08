Этот декабрь будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха может достигнуть +3 градусов. Столь же теплыми были декабрь 2019 и 2015 годов, а рекорд был установлен в 2006 году, когда среднемесячная температура составила +4,3 градуса. Норма, или средняя температура воздуха за 1991-2020 годы, составляет в декабре -1,1 градуса.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе в Латвии будет на шесть градусов теплее нормы, на следующей неделе температура останется на несколько градусов теплее нормы, а к концу декабря возможно похолодание.

В ближайшие дни небо затянут облака, временами будет идти дождь, ветер будет преимущественно умеренным с юго-запада, на побережье порывистым, а температура достигнет +4...+9 градусов.