"Если посмотреть описание вакцины против ковида, конечно, может быть, но конкретно к нам не обращались", - сказала она.

Розентале рассказала, что центр инфектологии вакцинировал много людей, прививаются в том числе и медики, и побочные явления случайным образом встречаются, в том числе и в молодом возрасте: "В описании вакцины упоминается о том, что миокардит тоже может быть. Надо понимать, насколько часто это бывает и почему этот человек был вакцинирован - это всегда нужно оценивать".

Если заболевание [ковид] сейчас оценивается как лёгкое, если нет других сопутствующих заболеваний, то, скорее всего, человек делать прививку не пойдёт - профессор допускает такую возможность. "Но если есть много других болезней, то, когда попадают в больницу с ковидом, а это последняя точка, если люди вакцинировались, то они всё же не умирают, их можно вылечить", - поясняет Розентале.

Профессор также сказала, что, возможно, так уж интенсивно от ковида вакцинироваться не нужно, поскольку сейчас признано, что это лёгкое заболевание и прививку нужно делать только группам риска - тем, "у кого много болезней, потому что они заболевают тяжело, но они ведь не хотят умереть от ковида".

Иная ситуация была во время пандемии, когда вакцинироваться нужно было, чтобы прекратить распространение инфекции.