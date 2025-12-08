Пропал без вести гражданин Литвы; Госполиция Латвии просит помощи в розыске (ФОТО)

Мужчина проживал в городе Шилуте на ул. Х. Шояус, своё место жительства он покинул 3 декабря, где он находится, до сих пор ничего не известно.

В результате проверки компьютера Якаса выяснилось, что 6 декабря в 21:20 он вышел из своего аккаунта в Google, причём это произошло на территории Риги.

Приметы: рост 172 см, телосложение среднее, волосы тёмно-каштановые, хромой. Был одет в серую куртку, тёмные спортивные брюки, на ногах - зимняя обувь тёмного цвета.

Госполиция просит всех, кому известно, где находится Эдгарас Якас, позвонить по номеру 112.