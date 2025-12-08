Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Почему срок годности «натуральных» продуктов всё длиннее: натуральный продукт?

«Вести» 8 декабря, 2025 12:00

Латвийские вести 0 комментариев

На продуктовых полках, куда ни глянь, - масса будто бы натуральных, биологических продуктов. Сплошь и рядом зеленые эконаклейки, обозначения – «без добавок», «без консервантов», «без красителей»… Трогательная забота о здоровье потребителя! Только не обманывает ли реклама? И почему срок годности этих «натуральных» продуктов «без добавок» и «без консервантов» все длиннее?

Согласно данным Европейского бюро окружающей среды, 75% продуктов, продающихся в ЕС, обозначены «зеленой» маркировкой. Однако очень часто эти маркировки вводят в заблуждение, расплывчаты или вообще не имеют под собой оснований. Почти половина из 231 варианта экомаркировки в ЕС имеют очень слабые процедуры проверки или вообще обходятся без них!

Мы не раз писали о настоящих экологических продуктах – латвийских и зарубежных. От молока, кефира, сметаны, масла до круп, фруктов и соков… Такие экологические продукты имеют соответствующее обозначение на упаковке (маркировку) – и в Латвии, и в ЕС. Подтверждены они и соответствующими сертификатами.

В Латвии, к примеру, это строгая процедура, серьезный частый контроль хозяйств. Если выяснится, что фермер нарушил нормы: применяет, например, корма, обработанные химией, - ему не позавидуешь. Крупные штрафы, лишение субсидий, возвращение кредитов… Да и соседи, работающие обычными методами, не дадут покоя. Если увидят, что поля обработаны не так, тут же сообщают контролерам…

Обратная сторона «ложечки»

Однако помимо настоящих экопродуктов на полках масса таких, которые вводят в заблуждение. За примерами далеко ходить не надо.

- Знак «Зеленая ложка» (ZaLA karotIte) - среди них, - считает руководитель ассоциации ZaLA BrIvIba Янис БРИЗГА. – Многие полагают, что он означает, будто продукт экологически чистый. Однако в критериях для получения «Зеленой ложки» об экологических стандартах не сказано ничего. Покупатели полагаются на зеленый цвет…

Уточним: этот знак предполагает, что львиная часть сырья должна быть из Латвии. Но о том, насколько продукт натуральный, экологически чистый, ничего не говорится. Между тем многие производители платят за получение этого знака: он привлекает покупателей.

- Сегодня десятки наименований продуктов имеет в названии слово «эко»,- продолжает тему глава Латвийской ассоциации биологических хозяйств Густавс НОРКАКЛИС. – Однако это не значит, что все они изготовлены из биологического сырья. Нередко это просто трюк производителей. Законодательство такое не запрещает. Поэтому убедиться, действительно ли продукт экологический, можно лишь в том случае, если на упаковке стоит специальный логотип, разработанный в ЕС в 2010 году, или знак Latvijas ekoprodukts...

Истории с крупой и курой

Между тем, по данным опросов, около 60% латвийских потребителей не покупают экопродукты не только потому, что они дороже, – не верят, что там нет химии. И у них есть основания так думать.

Пару лет назад в Италии выяснили, что в крупе, прибывшей из Латвии, были запрещенные препараты. Хозяйство быстро вычислили, лишили его права заниматься экопродукцией. Пришлось возвращать и субсидии.

Скандалы случаются и в Западной Европе - и куда более громкие. Несколько лет назад всплыло, что голландский птицеводческий комплекс, поставлявший в местные торговые сети экологических кур, – огромный и по определению не может выдавать на-гора такой объем именно экологической продукции. Таковая не рассчитана на подобные объемы...

В Западной Европе подобные номера дорого обходятся исполнителям. В Германии, к примеру, не отделаться только крупными денежными штрафами и закрытием производств, ферм. Легко и в тюрьму угодить.

А разница в производстве биологической куры с той, что поступает от индустриальных птицефабрик, ощутима. В биологических хозяйствах куры должны обязательно гулять по травке, видеть солнце, а не денно и нощно сидеть в клетках. Рацион кормов у них другой - никакой сои. Потому-то нормального веса достигают куры медленнее, чем на птицефабриках.

- Там птиц забивают через 40 дней, а в экологических хозяйствах - не ранее 80-го. Таковы нормативы. Затраты высокие, поэтому мясо и дороже, - продолжает г-н Норкаклис. – Хотя и по высоким ценам оно не залеживается в экомагазинах...

Ох уж эти «ешки»!

Один из продуктов, на упаковке которого можно прочитать, будто он без консервантов, дрожжей, изготовлен по старинным дедовским рецептам и т. д., – хлеб. Вот что об этом думает наш эксперт, бывший замминистра хлебопродуктов советской Латвии, а ныне владелец хлебопекарни в Латгалии Евгений ЛУКАШЕНОК.

- Если открою секрет, сколько удобрений идет теперь в землю, - упадете, - рассказывает он. - По моим данным, по этому показателю мы в Европе среди первых. В советское время я и представить не мог, что до такого дойдет. Сахарной свеклы больше нет, поэтому фермеры гоняются за урожаем зерна. Когда-то получали неполные 2 тонны с гектара, сейчас даже в Латгалии – 5-6. Чтобы взять больше денег, нужно как можно больше вкладывать удобрений. А потом хоть трава не расти…

В том, что в советское время хлеб был вкуснее, виновата не только мука. Не было тогда е-добавок, которые Евгений Лукашенок для краткости называет «ешками».

- В советское время вообще не использовали химию, я это гарантирую. Сегодня в хлеб добавляют всевозможные улучшители, стабилизаторы, консерванты, чтобы увеличить срок его реализации и чтобы его можно было быстрее приготовить. Белый хлеб сегодня можно получить за полтора часа, а в советское время, чтобы использовать все компоненты, нужно было готовить не менее суток…

По словам эксперта, по старым технологиям, без «ешек», сегодня белый хлеб в Латвии пекут не более 1% пекарен.

- Но ведь на многих упаковках появились обозначения «без е-добавок», - говорим мы эксперту. - Представители хлебокомбинатов уверяют, что вместо маргарина добавляют продукт без химии – рапсовое масло.

- Это маркетинговый трюк. В маслах тоже есть «ешки». Я знаю только один маргарин, в котором их нет. Он недешевый. Настоящий белый хлеб без «ешек» может храниться на полке двое-трое суток. Потом начинает черстветь. При любых обстоятельствах. А хороший ржаной может храниться неделю…

Что обещает ЕС

Как же в ЕС собираются бороться с обманом потребителей, с теми, кто выдает желаемое за действительное, кто сплошь и рядом сообщает на упаковке о «натуральном» продукте, размещает «зеленые» маркировки?
В прошлом году Европарламент принял директиву, которая должна защитить покупателей от нечестных маркетинговых приемов. Для этого ЕС добавит в список запрещенных коммерческих практик такие приемы, как «гривоншинг» - создание ложного впечатления об экологичности продукта и связанных с ним преимуществах.

Новые правила требуют, чтобы на продуктовых этикетках указывалась более четкая и достоверная информация. Такие утверждения, как «натуральный», «биоразлагаемый» или «экологический продукт», теперь придется доказывать.

В течение двух лет страны ЕС должны будут перенести директиву в национальное законодательство. Только сделают ли? Не стоит забывать, что маркетинговые трюки, вводящие в заблуждение потребителей, выгодны пищевым концернам и корпорациям, у которых мощное лобби. Захотят ли они терять миллионы в борьбе с теми, кто денно и нощно пашет, чтобы выпускать действительно чистую экологическую продукцию – без химии и прочей дряни?

Илья ДИМЕНШТЕЙН

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать