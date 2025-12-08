Почему срок годности «натуральных» продуктов всё длиннее: натуральный продукт?

Согласно данным Европейского бюро окружающей среды, 75% продуктов, продающихся в ЕС, обозначены «зеленой» маркировкой. Однако очень часто эти маркировки вводят в заблуждение, расплывчаты или вообще не имеют под собой оснований. Почти половина из 231 варианта экомаркировки в ЕС имеют очень слабые процедуры проверки или вообще обходятся без них!

Мы не раз писали о настоящих экологических продуктах – латвийских и зарубежных. От молока, кефира, сметаны, масла до круп, фруктов и соков… Такие экологические продукты имеют соответствующее обозначение на упаковке (маркировку) – и в Латвии, и в ЕС. Подтверждены они и соответствующими сертификатами.

В Латвии, к примеру, это строгая процедура, серьезный частый контроль хозяйств. Если выяснится, что фермер нарушил нормы: применяет, например, корма, обработанные химией, - ему не позавидуешь. Крупные штрафы, лишение субсидий, возвращение кредитов… Да и соседи, работающие обычными методами, не дадут покоя. Если увидят, что поля обработаны не так, тут же сообщают контролерам…

Обратная сторона «ложечки»

Однако помимо настоящих экопродуктов на полках масса таких, которые вводят в заблуждение. За примерами далеко ходить не надо.

- Знак «Зеленая ложка» (ZaLA karotIte) - среди них, - считает руководитель ассоциации ZaLA BrIvIba Янис БРИЗГА. – Многие полагают, что он означает, будто продукт экологически чистый. Однако в критериях для получения «Зеленой ложки» об экологических стандартах не сказано ничего. Покупатели полагаются на зеленый цвет…

Уточним: этот знак предполагает, что львиная часть сырья должна быть из Латвии. Но о том, насколько продукт натуральный, экологически чистый, ничего не говорится. Между тем многие производители платят за получение этого знака: он привлекает покупателей.

- Сегодня десятки наименований продуктов имеет в названии слово «эко»,- продолжает тему глава Латвийской ассоциации биологических хозяйств Густавс НОРКАКЛИС. – Однако это не значит, что все они изготовлены из биологического сырья. Нередко это просто трюк производителей. Законодательство такое не запрещает. Поэтому убедиться, действительно ли продукт экологический, можно лишь в том случае, если на упаковке стоит специальный логотип, разработанный в ЕС в 2010 году, или знак Latvijas ekoprodukts...

Истории с крупой и курой

Между тем, по данным опросов, около 60% латвийских потребителей не покупают экопродукты не только потому, что они дороже, – не верят, что там нет химии. И у них есть основания так думать.

Пару лет назад в Италии выяснили, что в крупе, прибывшей из Латвии, были запрещенные препараты. Хозяйство быстро вычислили, лишили его права заниматься экопродукцией. Пришлось возвращать и субсидии.

Скандалы случаются и в Западной Европе - и куда более громкие. Несколько лет назад всплыло, что голландский птицеводческий комплекс, поставлявший в местные торговые сети экологических кур, – огромный и по определению не может выдавать на-гора такой объем именно экологической продукции. Таковая не рассчитана на подобные объемы...

В Западной Европе подобные номера дорого обходятся исполнителям. В Германии, к примеру, не отделаться только крупными денежными штрафами и закрытием производств, ферм. Легко и в тюрьму угодить.

А разница в производстве биологической куры с той, что поступает от индустриальных птицефабрик, ощутима. В биологических хозяйствах куры должны обязательно гулять по травке, видеть солнце, а не денно и нощно сидеть в клетках. Рацион кормов у них другой - никакой сои. Потому-то нормального веса достигают куры медленнее, чем на птицефабриках.

- Там птиц забивают через 40 дней, а в экологических хозяйствах - не ранее 80-го. Таковы нормативы. Затраты высокие, поэтому мясо и дороже, - продолжает г-н Норкаклис. – Хотя и по высоким ценам оно не залеживается в экомагазинах...

Ох уж эти «ешки»!

Один из продуктов, на упаковке которого можно прочитать, будто он без консервантов, дрожжей, изготовлен по старинным дедовским рецептам и т. д., – хлеб. Вот что об этом думает наш эксперт, бывший замминистра хлебопродуктов советской Латвии, а ныне владелец хлебопекарни в Латгалии Евгений ЛУКАШЕНОК.

- Если открою секрет, сколько удобрений идет теперь в землю, - упадете, - рассказывает он. - По моим данным, по этому показателю мы в Европе среди первых. В советское время я и представить не мог, что до такого дойдет. Сахарной свеклы больше нет, поэтому фермеры гоняются за урожаем зерна. Когда-то получали неполные 2 тонны с гектара, сейчас даже в Латгалии – 5-6. Чтобы взять больше денег, нужно как можно больше вкладывать удобрений. А потом хоть трава не расти…

В том, что в советское время хлеб был вкуснее, виновата не только мука. Не было тогда е-добавок, которые Евгений Лукашенок для краткости называет «ешками».

- В советское время вообще не использовали химию, я это гарантирую. Сегодня в хлеб добавляют всевозможные улучшители, стабилизаторы, консерванты, чтобы увеличить срок его реализации и чтобы его можно было быстрее приготовить. Белый хлеб сегодня можно получить за полтора часа, а в советское время, чтобы использовать все компоненты, нужно было готовить не менее суток…

По словам эксперта, по старым технологиям, без «ешек», сегодня белый хлеб в Латвии пекут не более 1% пекарен.

- Но ведь на многих упаковках появились обозначения «без е-добавок», - говорим мы эксперту. - Представители хлебокомбинатов уверяют, что вместо маргарина добавляют продукт без химии – рапсовое масло.

- Это маркетинговый трюк. В маслах тоже есть «ешки». Я знаю только один маргарин, в котором их нет. Он недешевый. Настоящий белый хлеб без «ешек» может храниться на полке двое-трое суток. Потом начинает черстветь. При любых обстоятельствах. А хороший ржаной может храниться неделю…

Что обещает ЕС

Как же в ЕС собираются бороться с обманом потребителей, с теми, кто выдает желаемое за действительное, кто сплошь и рядом сообщает на упаковке о «натуральном» продукте, размещает «зеленые» маркировки?

В прошлом году Европарламент принял директиву, которая должна защитить покупателей от нечестных маркетинговых приемов. Для этого ЕС добавит в список запрещенных коммерческих практик такие приемы, как «гривоншинг» - создание ложного впечатления об экологичности продукта и связанных с ним преимуществах.

Новые правила требуют, чтобы на продуктовых этикетках указывалась более четкая и достоверная информация. Такие утверждения, как «натуральный», «биоразлагаемый» или «экологический продукт», теперь придется доказывать.

В течение двух лет страны ЕС должны будут перенести директиву в национальное законодательство. Только сделают ли? Не стоит забывать, что маркетинговые трюки, вводящие в заблуждение потребителей, выгодны пищевым концернам и корпорациям, у которых мощное лобби. Захотят ли они терять миллионы в борьбе с теми, кто денно и нощно пашет, чтобы выпускать действительно чистую экологическую продукцию – без химии и прочей дряни?

Илья ДИМЕНШТЕЙН