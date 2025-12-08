Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему TikTok знает когда вы нервничаете и что вы чувствуете?

8 декабря, 2025

0 комментариев

TikTok знает о вашем состоянии больше, чем вы думаете. Не потому, что читает мысли, потому что читает ваше лицо. Исследователи алгоритмов TikTok и патентов его материнской компании ByteDance отмечают, что смартфон превращается для платформы в датчик эмоций: он фиксирует направление взгляда, частоту моргания, динамику мимики и реакцию зрачков. То, что вы считаете «просто смотрю видео», для алгоритма становится эмоциональным ритмом в реальном времени.

Эксперты по компьютерному зрению объясняют: современные камеры и модели facial-tracking способны распознавать микродвижения век, напряжение мышц вокруг рта и едва заметные подрагивания бровей. Расширение зрачка указывает на напряжение, ускоренное моргание коррелирует со стрессом — эти связи давно описаны в научной литературе. TikTok не проводит психодиагностику, но его система использует те же сигналы, чтобы понять, как изменить ленту так, чтобы вы не закрыли приложение.

И именно поэтому создаётся ощущение, что TikTok понимает ваше состояние, хотя формально он решает всего одну задачу: удержать внимание на долю секунды дольше.

Но у этого есть важное следствие: чем точнее TikTok чувствует ваше состояние, тем глубже он способен «подстроить реальность» под ваш эмоциональный фон. Это может обострять негативные состояния. Если вам плохо — лента уводит в бесконечные тревожные циклы. Если вы раздражены — подбрасывает контент, который вызывает ещё более резкие реакции. Эксперты по цифровой зависимости отмечают, что такая динамика делает пользователя уязвимым: алгоритм не различает «помочь» и «зацепить», он просто усиливает то, что вы уже чувствуете.

При этом камера и вправду фиксирует почти всё. Она видит микродрожание век, напряжение вокруг рта, едва заметные подрагивания бровей. Зрачок расширяется — TikTok понимает, что вы напряглись. Моргание ускорилось — система отмечает стресс. Вы зависли на видео на 0,7 секунды дольше обычного — лента перестраивается. Для человека это незаметно, для алгоритма это чистая математика. И самое странное: TikTok не пытается анализировать ваше психическое здоровье. Он делает это как побочный эффект простой задачи — удержать вас в приложении.

Патенты ByteDance описывают технологии, которые ещё десять лет назад использовались в лабораториях: эмоциональное моделирование по зрачку, анализ микромимики, оценка когнитивной нагрузки по частоте моргания. Теперь всё это встроено в обычный смартфон. Вы открываете TikTok — и буквально становитесь источником эмоциональных данных. Алгоритм чувствует момент, когда вы устали, раздражены или, наоборот, полностью погружены, и мгновенно подстраивает поток: короче, легче, ярче, громче — ровно под ваше текущее состояние.

Но возникает неудобный вопрос: а что, если камера закрыта? Останавливается ли TikTok? Вот здесь начинается самое неприятное. Даже без камеры он знает о вас почти столько же. Он читает ритм свайпов, скорость прокрутки, моменты, когда вы резко перелистываете видео, и моменты, когда возвращаетесь назад. Он запоминает, какие ролики вы смотрите ночью, а какие утром. Он различает скуку, раздражение и залипание не по лицу — по поведению. Это уже даже не биометрия. Это поведенческая подпись, ваша личная эмоциональная траектория, которую невозможно скрыть просто заклеив камеру.

В этом и заключается главный эффект TikTok: вы можете убрать камеру, выключить микрофон, минимизировать доступы — а он всё равно чувствует ваше состояние. Потому что современные алгоритмы научились распознавать эмоции не по словам, а по миллисекундам человеческого внимания. И иногда кажется, что они понимают нас быстрее, чем мы успеваем понять сами себя.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

