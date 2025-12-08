«Мою дочь в классе зовут бомжихой»: за что на ребёнка так ополчились одноклассники

Вот и в данном случае мама просит совета на платформе "Х": как быть, если её дочь в школе обзывают бомжихой из-за того, что та не тратит деньги на популярную игру.

"У дочери в классе все играют в "Роблокс", родители постоянно платят за дополнительные возможности. У дочери установлен лимит на игру - 15 минут в день, ничего не покупаем. В результате в классе её зовут бомжихой. И теперь мне надо понять, оставаться ли при своём мнении. Очень плохо себя чувствую", - говорится в твите мамы.

Что же ей ответили?

- В "Роблоксе" полно педофилов, которые влияют на детей. У моего ребёнка нет смартфона, мы так и сказали: ты дураком станешь, пользуясь им, это вредно для твоего развития - мелкий то же самое говорит своим одноклассникам и живёт счастливо.

- Если вспомнить свои школьные времена, то при желании всегда найдут, за что обзывать. Скорее надо думать, как повысить у дочери самосознание и нарастить толстую кожу против вот таких вот.

- Если память не изменяет, то "Роблокс" была игрушкой, которую не рекомендовали безопасники из сферы ИТ. Я понимаю, что тебе плохо, но проблема в родителях других детей, которые своим чадам дают неограниченное время для игр и т.д.

- Надеюсь, что 15-минутный лимит и у вас на пользование соцсетями. Родитель должен показывать пример. Иначе результат печален, как и этот пост.

- В такой ситуации я бы платил, пусть у неё будет. Твои принципы - не дочкины, поэтому ничего иного кроме насмешек этим не достигнешь. Я сам никогда не плыл по течению и придерживаюсь своих принципов, но это не всегда шло гладко. Дети в такой ситуации могут быть более жестоки, чем взрослые.

- В школе до 6-го класса телефоны запрещены законом. Другое дело - скорее всего, таких детей, которые зовут её бомжихой, один-два максимум. Конечно, остальные это слышат. Дети часто обобщают, и один случай превращается в "весь класс". Я бы поговорила об этом с социальным педагогом.

- 15 минут - это издевательство. Если не хотите, не разрешайте вообще. Если не даёте на компьютерные игры хотя бы два часа, нечего морочиться. Ребёнок-то придумает, как обойти ваши комплексы. Запретите всё сразу.

(Иллюстративное фото.)