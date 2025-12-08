Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Штраф обошёлся бы дешевле? Плата за стоянку возле больницы оказалась слишком высока (ФОТО) (2)

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 08:25

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

В соцсетях вызвал обширный резонанс пост директора музея-заповедника "Турайда" Иоланты Борите, которым поделились не менее 1500 человек. Она рассказала о том, как съездила в больницу Страдиня и во сколько ей обошлось пользование стоянкой при больнице. Это далеко не первая жалоба на дороговизну парковок и, вероятно, далеко не последняя.

Итак, о чём речь в посте?

"Всё же напишу, потому что ощущение обиды растёт. Ну, конечно, никто не заставлял ставить машину на стоянку.

Обо всём по порядку. На этой неделе я наконец получила запись к врачу в больнице Страдиня. Приехала за 30 минут до назначенного мне времени - кажется, совершенно достаточно, чтобы зарегистрироваться в регистратуре и направиться к кабинету врача.

Благоустроенная стоянка пустовата, вторая, за шлагбаум которой я заехала, - полна. Нахожу место и иду к врачу. Кинула взгляд на планшет с ценами - первый час бесплатно, потом 7 евро. Про себя подумала: ничего себе тариф, но так как большого выбора, где поставить машину, там нет и время тоже поджимает, делать нечего.

В 9:00 начинается приём у доктора, я рада, что всё вовремя и я скоро отделаюсь. Радость была короткой. Начали вызывать всех, кто пришёл на обязательный медосмотр, их было шестеро.

Первый час уже прошёл, рядом со мной сидит мужчина, которому назначено после меня, он нервничает - у него в 12:00 отходит поезд, ехать ему 2,5 часа. Но ведь до этого поезда из больницы ещё надо как-то добраться. Я отношусь с пониманием и пропускаю мужчину.

На часах уже 10:50, когда я попадаю к врачу. Выхожу в 11:30, так как визит занимает много времени. Иду оплачивать стоянку. И оказывается, что мне за эти три часа, из которых один час бесплатный, автомат насчитал 28 евро. Нечего и говорить, что я так и села на ж... 28 евро за стоянку возле больницы, куда я приехала к врачу, а не развлекаться. Изучила чек и увидела, что мелкими буковками написано: 30-минутный шаг - 7 евро. Ну серьёзно!!!??? Даже в центре Риги, если припарковаться в зоне А, у меня за день столько не наберётся.

Я не в состоянии объяснить свои ощущения, насколько униженной я себя чувствую. Своевременно приехала к врачу. Час реально тянулся, пока 6 человек обслужили вне очереди. 

Речь не о том, могу я или нет заплатить эти деньги, но, министр Хосам Абу Мери и руководство больницы Страдиня, вам это кажется человечным - при том уровне жизни, каков сейчас в нашей стране у немалой части общества? Для кого же тогда вы эту стоянку сделали?

Злиться нет смысла. В следующий раз, когда поеду, буду болтаться по кварталу, пока не найду место, где поставить за разумную цену, без сдирания девяти шкур".

Комментаторы выражают сочувствие, предполагают, что штраф бы обошёлся дешевле, а некоторые пишут "Вот поэтому я и не вожу машину", а многие советуют более дешёвые парковки поблизости.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

