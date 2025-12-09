В маленьких магазинах не осталось работников, говорящих на госязыке: Литва вводит языковые проверки

«Министерство выполнило свою работу, и Национальное агентство образования готово провести экзамены», — заявил вице-министр образования, науки и спорта Роландас Зуоза на заседании Комитета Сейма по образованию и науке на этой неделе.

«Мы не видим проблем с тем, как, где и когда изучать литовский язык», — заверил он.

По словам вице-министра, прогнозируется, что в январе и феврале в Национальное агентство образования (НАО) обратятся за помощью до 10 тыс. иностранцев в связи с необходимостью сдачи экзамена по литовскому языку.

По его словам, правительство рассматривало возможность обращения за помощью к университетам в случае, если НАО не справится с потоком желающих сдать экзамен по литовскому языку, однако пока в этом нет необходимости.

Директор НАО Симонас Шабановас сообщил, что в прошлом году экзамены уровня А2 сдавали почти 900 человек.

«Понимая ситуацию, 14–16 января, а также в начале февраля мы обеспечим возможность сдать экзамен базовой категории для 4,8 тыс. человек в 58 самоуправлениях Литвы», — заявил он.

«С учётом опыта этого года и глядя в будущее, мы считаем, что возможность сдать (экзамен — BNS) для 4,8 тыс. человек в ближайшие полтора месяца должна удовлетворить потребности», — добавил он.

Руководитель Центра литуанистики и международных программ Университета Витаутаса Великого Вилма Леонавичене сказала, что иностранцы сталкиваются с трудностями при регистрации в НАО для сдачи экзамена по литовскому языку.

По её словам, система регистрации довольно сложная, часто даёт сбои, и иностранцы жалуются, что не смогли зарегистрироваться. Кроме того, при регистрации на экзамен необходимо внести предоплату.

Директор НАО согласился с тем, что «система регистрации не идеальна», но подчеркнул, что свободные места есть всегда.

По словам заместителя начальника Государственной инспекции по литовскому языку Донатаса Смалинскаса, если инспекторы установят, что у иностранца нет сертификата, подтверждающего владение литовским языком на необходимом уровне, будет составляться акт и даваться шестимесячный срок для изучения языка и сдачи экзамена.

Он также выразил надежду, что Сейм примет поправки в Кодекс автодорожного транспорта, согласно которым лица, прежде чем начать оказывать транспортные услуги, должны будут предъявить сертификат о владении государственным языком установленной формы.

По словам Смалинскаса, это станет хорошей превентивной мерой, которая обеспечит владение государственным языком будущими перевозчиками.

Социал-демократ, член Комитета Сейма по образованию и науке Дарюс Якавичюс сказал, что работодатели несут прямую ответственность за обеспечение надлежащего уровня владения литовским языком их работниками.

По его словам, ситуации, которые встречаются сейчас, просто недопустимы.

«Хочу обратить внимание, что в небольших магазинах не осталось говорящих по-литовски работников. Вам просто показывают, что эти товары можно купить на кассах самообслуживания. Возникает вопрос: неужели мы должны мириться с тем, что в столице Литвы, и, подчеркиваю, в магазинах торговых сетей, не осталось говорящих по-литовски людей?» — сказал парламентарий на заседании комитета.

Заместитель начальника Государственной инспекции по литовскому языку отметил, что, согласно действующим правовым актам, сотрудники торговых центров уже должны владеть литовским языком.

Советник Группы по интеграции иностранцев Министерства социальной защиты и труда Гражина Гене сообщила, что в настоящее время министерство согласовывает с Европейской комиссией схему финансирования, которая создаст условия для финансирования услуг по обучению литовскому языку для граждан третьих стран в середине или конце 2026 года.

На само обучение и коммуникацию запланировано почти 5 млн евро, планируется охватить 6,3 тыс. человек. Еще 500 тыс. евро будет выделено на централизованную систему регистрации.

Как сообщало агентство BNS, в октябре прошлого года Сейм принял поправки к Закону о государственном языке, согласно которым иностранцы, непосредственно предоставляющие услуги, и компании, которые их нанимают, должны обслуживать своих клиентов на литовском языке.

В конце ноября правительство установило новый — базовый — уровень владения литовским языком А1, которому работающие в сфере услуг иностранцы должны будут соответствовать со следующего года.

Согласно описанию порядка, человек, владеющий языком на базовом уровне, способен понимать и использовать известные основные выражения и базовые фразы, при необходимости может представиться сам и представить других, задавать личные вопросы, например, где он живёт, кого знает, какие у него есть вещи, и отвечать на эти вопросы.

Кроме того, человек с таким уровнем знаний должен уметь общаться на очень простом языке, при условии, что собеседник говорит медленно, чётко и подготовлен к этому, а также уметь кратко и просто написать неофициальную записку, внести личные данные в анкету, например, имя, фамилию, гражданство, адрес.

Новое требование к базовому владению литовским языком будет применяться к иностранцам, продающим товары или оказывающим услуги, и будет действовать в течение двух лет с момента декларирования ими места жительства в Литве.

Базовая категория также будет применяться к иностранцам, имеющим разрешение на сезонную работу в Литве, продающим товары или оказывающим услуги, и от которых Закон о государственном языке требует владения государственным языком и обслуживания населения на государственном языке.

При трудоустройстве и работе иностранцев, получивших временную защиту в Литве, категории владения государственным языком не применяются.

Также установлено, что юридические и физические лица должны будут обеспечить, чтобы их работники или они сами непосредственно обслуживали жителей, владея государственным языком на соответствующем уровне.

По истечении двух лет желающий работать иностранец должен владеть государственным языком на уровне не ниже А2.

По данным Департамента миграции, на начало этого года вид на жительство в Литве был почти у 218 тыс. иностранцев, более 77 тыс. из которых - граждане Украины.