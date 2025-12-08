Трамп заявил, что несколько разочарован в отношении Зеленского к его мирному плану

США представили мирный план по Украине из 28 пунктов в середине ноября. Сначала его согласовали с Киевом, сократив до 22 пунктов. В ходе переговоров украинская сторона исключила из документа территориальные уступки для заключения мира, в частности, передачу под контроль России всей территории Донбасса. После этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер обсудили план с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным источников NBC News, Путин отказался идти на компромисс в вопросах Донбасса, ограничения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и международного признания захваченных территорий. Официально в Кремле заявили, что компромиссного варианта сторонам найти не удалось.

После посещения Москвы Уиткофф и Кушнер продолжили переговоры с украинской делегацией, которую возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. 6 декабря Зеленский также провел с представителями администрации президента США двухчасовой телефонный разговор и обсудил ключевые вопросы мирного урегулирования. В ходе беседы обсуждались требования Москвы по выводу украинских войск с Донбасса. По данным источников Axios, США пытаются «разработать новые идеи для решения этой проблемы». Вопросы гарантий безопасности Украины также стали предметом обсуждения. Зеленский назвал переговоры «очень сфокусированными» и «конструктивными» и поблагодарил американского президента за организацию мирного процесса. «Продолжаем работать», — добавил украинский лидер.