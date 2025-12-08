Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп заявил, что несколько разочарован в отношении Зеленского к его мирному плану

8 декабря, 2025

Scanpix/ Aaron Schwartz / Pool via CNP

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не читал» предложенный Вашингтоном мирный план по Украине и может быть не согласен с ним. «Россия, как я считаю, согласна с этим [планом]. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал», — сказал Трамп журналистам перед церемонией вручения премии центра Кеннеди. Он отметил, что «немного разочарован» Зеленским из-за его отношения к мирной инициативе Вашингтона. При этом Трамп напомнил, что Москва по-прежнему хочет захватить всю Украину, пишет The Moscow Times.

США представили мирный план по Украине из 28 пунктов в середине ноября. Сначала его согласовали с Киевом, сократив до 22 пунктов. В ходе переговоров украинская сторона исключила из документа территориальные уступки для заключения мира, в частности, передачу под контроль России всей территории Донбасса. После этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер обсудили план с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным источников NBC News, Путин отказался идти на компромисс в вопросах Донбасса, ограничения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и международного признания захваченных территорий. Официально в Кремле заявили, что компромиссного варианта сторонам найти не удалось.

После посещения Москвы Уиткофф и Кушнер продолжили переговоры с украинской делегацией, которую возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. 6 декабря Зеленский также провел с представителями администрации президента США двухчасовой телефонный разговор и обсудил ключевые вопросы мирного урегулирования. В ходе беседы обсуждались требования Москвы по выводу украинских войск с Донбасса. По данным источников Axios, США пытаются «разработать новые идеи для решения этой проблемы». Вопросы гарантий безопасности Украины также стали предметом обсуждения. Зеленский назвал переговоры «очень сфокусированными» и «конструктивными» и поблагодарил американского президента за организацию мирного процесса. «Продолжаем работать», — добавил украинский лидер.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

