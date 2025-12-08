«Цивилизация Европы столкнулась с перспективой исчезновения»: читаем новую Стратегию нацбезопасности США

3. Регионы

В документах такого рода стало обычным упоминать все части мира и все проблемы, исходя из предположения, что любой упущенный момент означает слепое пятно или пренебрежение. В результате такие документы становятся раздутыми и неконкретными — полной противоположностью того, чем должна быть стратегия.

Сосредоточиться и расставить приоритеты — значит сделать выбор, признать, что не все имеет одинаковое значение для всех. Это не означает, что какие-то народы, регионы или страны каким-то образом не имеют значения. Соединенные Штаты по всем меркам являются самой щедрой нацией в истории, но мы не можем позволить себе уделять одинаковое внимание каждому региону и каждой проблеме в мире.

Цель национальной политики безопасности — защита основных национальных интересов, а некоторые приоритеты выходят за пределы региональных границ. Например, террористическая деятельность в менее значимом регионе может потребовать нашего неотложного внимания.

Но переход от этой необходимости к постоянному вниманию к периферии — это ошибка.

A. Западное полушарие: дополнение Трампа к доктрине Монро

После многих лет пренебрежения Соединенные Штаты вновь подтвердят и будут применять доктрину Монро, чтобы восстановить превосходство Америки в Западном полушарии и защитить нашу родину и наш доступ к ключевым географическим точкам во всем регионе. Мы не позволим конкурентам из других полушарий размещать свои войска или другие угрожающие силы, а также владеть или контролировать стратегически важные активы в нашем полушарии. Это «дополнение Трампа» к доктрине Монро является здравым смыслом и мощным восстановлением американской мощи и приоритетов, соответствующим американским интересам безопасности.

Наши цели в отношении Западного полушария можно резюмировать следующим образом «Привлекать и расширять».

Мы будем привлекать давних друзей в Западном полушарии для контроля миграции, пресечения потоков наркотиков и укрепления стабильности и безопасности на суше и на море. Мы будем расширять свое влияние, развивая и укрепляя отношения с новыми партнерами, одновременно усиливая привлекательность нашей страны как предпочтительного партнера в области экономики и безопасности в Западном полушарии.

Привлечение

Американская политика должна быть сосредоточена на привлечении региональных лидеров, которые могут помочь создать допустимую стабильность в регионе, даже за пределами границ этих партнеров. Эти страны помогут нам, среди прочего, остановить незаконную и дестабилизирующую миграцию, нейтрализовать картели, развивать прибрежное производство и местную частную экономику. Мы будем поощрять и поддерживать правительства, политические партии и движения региона, которые в целом разделяют наши принципы и стратегию. Но мы не должны игнорировать правительства с иными взглядами, с которыми у нас все же есть общие интересы и которые хотят с нами сотрудничать.

Соединенные Штаты должны пересмотреть свое военное присутствие в Западном полушарии. Это означает четыре очевидных вещи:

• Пересмотр нашего глобального военного присутствия с целью устранения неотложных угроз в нашем полушарии, особенно миссий, определенных в этой стратегии, и уход из театров военных действий, относительная важность которых для национальной безопасности США снизилась в последние десятилетия или годы;

• Более адекватное присутствие береговой охраны и военно-морских сил для контроля морских путей, пресечения незаконной и другой нежелательной миграции, сокращения торговли людьми и наркотиками и контроля ключевых транзитных маршрутов в кризисных ситуациях;

• Целенаправленное развертывание сил для обеспечения безопасности границ и борьбы с картелями, включая, при необходимости, применение смертоносной силы для замены провальной стратегии исключительно правоохранительных мер, проводившейся в течение последних нескольких десятилетий; и

• Установление или расширение доступа в стратегически важных местах.

Соединенные Штаты будут уделять приоритетное внимание коммерческой дипломатии, чтобы укрепить нашу собственную экономику и промышленность, используя тарифы и взаимные торговые соглашения в качестве мощных инструментов. Цель состоит в том, чтобы наши страны-партнеры укрепили свою внутреннюю экономику, а экономически более сильное и развитое Западное полушарие стало все более привлекательным рынком для американской торговли и инвестиций.

Укрепление критически важных цепочек поставок в этом полушарии снизит зависимость и повысит экономическую устойчивость США. Связи, созданные между США и нашими партнерами, принесут пользу обеим сторонам, одновременно затрудняя конкурентам из других полушарий увеличение своего влияния в регионе. И даже при том, что мы уделяем приоритетное внимание торговой дипломатии, мы будем работать над укреплением наших партнерских отношений в области безопасности — от продажи оружия до обмена разведданными и совместных учений.

Расширение

По мере углубления наших партнерских отношений со странами, с которыми Америка в настоящее время имеет прочные связи, мы должны стремиться к расширению нашей сети в регионе. Мы хотим, чтобы другие страны видели в нас своего партнера первого выбора, и мы будем (различными способами) препятствовать их сотрудничеству с другими.

Западное полушарие является источником многих стратегических ресурсов, которые Америка должна развивать в партнерстве с региональными союзниками, чтобы сделать соседние страны, а также нашу собственную, более процветающими. Совет национальной безопасности немедленно начнет активный межведомственный процесс по поручению ведомств, при поддержке аналитического подразделения нашего разведывательного сообщества, с целью выявления стратегических точек и ресурсов в Западном полушарии с целью их защиты и совместного развития с региональными партнерами.

Конкуренты, не входящие в Западное полушарие, проникли в наше полушарие, как чтобы поставить нас в невыгодное экономическое положение в настоящее время, так и чтобы нанести нам ущерб в стратегическом плане в будущем. Допустить эти вторжения без серьезного сопротивления — еще одна большая стратегическая ошибка Америки за последние десятилетия.

Соединенные Штаты должны занимать доминирующее положение в Западном полушарии как условие нашей безопасности и процветания — условие, которое позволяет нам уверенно заявлять о себе там и тогда, когда это необходимо в регионе. Условия наших союзов и условия, на которых мы предоставляем любую помощь, должны зависеть от сокращения враждебного внешнего влияния — от контроля над военными объектами, портами и ключевой инфраструктурой до покупки стратегических активов в широком смысле.

Некоторое внешнее влияние будет трудно обратить вспять, учитывая политические альянсы между некоторыми латиноамериканскими правительствами и определенными иностранными игроками. Однако многие правительства не связаны идеологическими узами с иностранными державами, а вместо этого заинтересованы в ведении с ними дел по другим причинам, включая низкие затраты и меньшее количество регуляторных барьеров. Соединенные Штаты добились успеха в сдерживании внешнего влияния в Западном полушарии, продемонстрировав конкретные примеры того, сколько скрытых затрат — в виде шпионажа, кибербезопасности, долговых ловушек и других способов — вложено в якобы «недорогую» иностранную помощь. Мы должны активизировать эти усилия, в том числе за счет использования влияния США в области финансов и технологиях, чтобы побудить страны отказаться от такой помощи.

В Западном полушарии — и во всем мире — Соединенные Штаты должны четко дать понять, что американские товары, услуги и технологии являются гораздо более выгодной покупкой в долгосрочной перспективе, поскольку они имеют более высокое качество и не сопровождаются такими же условиями, как помощь других стран. При этом мы реформируем нашу собственную систему, чтобы ускорить процесс утверждения и лицензирования — опять же, чтобы стать партнером первого выбора.

Все страны должны сделать выбор: хотят ли они жить в мире суверенных стран и свободных экономик под руководством США или в параллельном мире, в котором на них влияют страны, расположенные на другом конце земного шара. Каждый американский чиновник, работающий в этом регионе или над вопросами этого региона, должен быть в курсе всей картины пагубного внешнего влияния и одновременно оказывать давление и предлагать стимулы странам-партнерам для защиты нашего полушария.

Успешная защита нашего полушария также требует более тесного сотрудничества между правительством США и американским частным сектором. Все наши посольства должны быть осведомлены о крупных деловых возможностях в своей стране, особенно о крупных государственных контрактах. Каждый сотрудник правительства США, взаимодействующий с этими странами, должен понимать, что часть его работы заключается в том, чтобы помогать американским компаниям конкурировать и добиваться успеха.

Правительство США будет выявлять стратегические возможности для приобретений и инвестиций американских компаний в регионе и представлять эти возможности для оценки каждой финансовой программой правительства США, включая, но не ограничиваясь программами Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства энергетики; Администрации малого бизнеса; Международной корпорации по финансированию развития; Экспортно-импортного банка; и Корпорации «Вызов тысячелетия». Мы также должны сотрудничать с региональными правительствами и предприятиями в целях создания масштабируемой и устойчивой энергетической инфраструктуры, инвестировать в доступ к важным минеральным ресурсам и укреплять существующие и будущие сети киберкоммуникаций, которые в полной мере используют американский потенциал в области шифрования и безопасности.

Вышеупомянутые органы правительства США должны использоваться для финансирования части затрат на закупку американских товаров за рубежом.

Соединенные Штаты также должны противостоять и отменять такие меры, как целевое налогообложение, несправедливое регулирование и экспроприация, которые ставят американские предприятия в невыгодное положение. Условия наших соглашений, особенно с теми странами, которые больше всего зависят от нас и поэтому на которые мы имеем наибольшее влияние, должны быть эксклюзивными контрактами для наших компаний. В то же время мы должны приложить все усилия, чтобы вытеснить иностранные компании, которые строят инфраструктуру в регионе.

B. Азия: завоевать экономическое будущее, предотвратить военное противостояние

Лидерство с позиции силы

Президент Трамп в одиночку изменил более чем тридцатилетнее ошибочное представление Америки о Китае: а именно, что, открыв наши рынки для Китая, поощряя американский бизнес инвестировать в Китай и передавая наше производство в Китай, мы облегчим вступление Китая в так называемый «международный порядок, основанный на правилах». Этого не произошло. Китай стал богатым и могущественным и использовал свое богатство и мощь в своих интересах. Американские элиты — на протяжении четырех последовательных администраций обеих политических партий — либо сознательно содействовали реализации стратегии Китая, либо отрицали ее.

Индо-Тихоокеанский регион уже обеспечивает почти половину мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и треть по номинальному ВВП. Эта доля несомненно будет расти в течение XXI века. Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион уже является и будет оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей битвы следующего столетия.

Чтобы процветать у себя дома, мы должны успешно конкурировать там — и мы это делаем. Президент Трамп подписал важные соглашения во время своих поездок в октябре 2025 года, которые еще больше углубляют наши прочные связи в области торговли, культуры, технологий и обороны и подтверждают нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Америка обладает огромными преимуществами — самой сильной экономикой и армией в мире, ведущими в мире инновациями, непревзойденной «мягкой силой» и историческим опытом помощи нашим союзникам и партнерам, — которые позволяют нам успешно конкурировать.

Президент Трамп строит альянсы и укрепляет партнерские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе, которые станут основой безопасности и процветания на долгие годы вперед.

Экономика: высшая ставка

С момента открытия китайской экономики для мира в 1979 году торговые отношения между нашими двумя странами были и остаются в основном несбалансированными. То, что началось как отношения между зрелой, богатой экономикой и одной из беднейших стран мира, превратилось в отношения между почти равными партнерами, даже несмотря на то, что до самого недавнего времени позиция Америки оставалась основанной на тех прошлых предположениях.

Китай адаптировался к изменению тарифной политики США, начавшейся в 2017 году, в частности, путем укрепления своего влияния на цепочки поставок, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода (т. е. с ВВП на душу населения 13 800 долларов США или менее) — одних из крупнейших экономических полей сражений в ближайшие десятилетия. Экспорт Китая в страны с низким уровнем дохода удвоился в период с 2020 по 2024 год. Соединенные Штаты импортируют китайские товары опосредованно через посредников и китайские заводы в десятке стран, включая Мексику. Экспорт Китая в страны с низким уровнем дохода сегодня почти в четыре раза превышает его экспорт в Соединенные Штаты. Когда президент Трамп впервые вступил в должность в 2017 году, экспорт Китая в США составлял 4% его ВВП, но с тех пор снизился до чуть более 2% его ВВП. Однако Китай продолжает экспортировать в США через другие страны-посредники.

В будущем мы восстановим баланс в экономических отношениях Америки с Китаем, уделяя приоритетное внимание взаимности и справедливости, чтобы восстановить экономическую независимость Америки.

Торговля с Китаем должна быть сбалансированной и сосредоточенной на нечувствительных факторах. Если Америка останется на пути роста и сможет поддерживать его, сохраняя подлинно взаимовыгодные экономические отношения с Пекином, мы должны перейти от нашей нынешней экономики в 30 триллионов долларов в 2025 году к 40 триллионам долларов в 2030-х годах, что поставит нашу страну в завидное положение, позволяющее сохранить наш статус ведущей экономики мира. Наша конечная цель — заложить основу для долгосрочной экономической жизнеспособности.

Важно, что это должно сопровождаться постоянным и решительным акцентом на сдерживании, чтобы предотвратить войну в Индо-Тихоокеанском регионе. Такой комбинированный подход может стать положительным циклом, поскольку сильное сдерживание со стороны США открывает пространство для более дисциплинированных экономических действий, а более дисциплинированные экономические действия приводят к увеличению американских ресурсов для поддержания сдерживания в долгосрочной перспективе.

Для достижения этой цели необходимо несколько вещей.

Во-первых, Соединенные Штаты должны защищать и охранять нашу экономику и наш народ от вреда со стороны любой страны или источника. Это означает прекращение (среди прочего):

• хищнических, направляемых государством субсидий и промышленных стратегий;

• недобросовестных торговых практик;

• уничтожения рабочих мест и деиндустриализации;

• крупномасштабного хищения интеллектуальной собственности и промышленного шпионажа;

• угроз нашим цепочкам поставок, которые ставят под угрозу доступ США к критически важным ресурсам, включая минералы и редкоземельные элементы;

• экспорта прекурсоров фентанила, которые подпитывают опиоидную эпидемию в Америке; и

• пропаганды, операций по оказанию влияния и других форм культурного подрыва.

Во-вторых, Соединенные Штаты должны сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по договорам, которые вместе добавляют еще 35 триллионов долларов к нашей национальной экономике объемом 30 триллионов долларов (вместе составляя более половины мировой экономики), чтобы противодействовать хищническим экономическим практикам и использовать нашу совокупную экономическую мощь для защиты нашего лидирующего положения в мировой экономике и обеспечения того, чтобы экономики союзников не стали подчиненными какой-либо конкурирующей державе.

Мы должны продолжать улучшать торговые (и другие) отношения с Индией, чтобы побудить Нью-Дели вносить вклад в безопасность Индо-Тихоокеанского региона, в том числе посредством продолжения четырехстороннего сотрудничества с Австралией, Японией и Соединенными Штатами («Четверка»). Кроме того, мы также будем работать над согласованием действий наших союзников и партнеров с нашими общими интересами в предотвращении доминирования со стороны какой-либо отдельной страны-конкурента.

В то же время Соединенные Штаты должны инвестировать в исследования, чтобы сохранить и укрепить наше преимущество в области передовых военных технологий и технологий двойного назначения, уделяя особое внимание областям, в которых преимущества США наиболее сильны. К ним относятся подводная, космическая и ядерная области, а также другие области, которые будут определять будущее военной мощи, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления и автономные системы, а также энергия, необходимая для обеспечения этих областей.

Кроме того, важные отношения правительства США с американским частным сектором помогают поддерживать наблюдение за постоянными угрозами для сетей США, включая критически важную инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволяет правительству США проводить обнаружение, атрибуцию и реагирование в режиме реального времени (т. е. сетевую защиту и наступательные кибероперации), одновременно защищая конкурентоспособность экономики США и укрепления устойчивости американского технологического сектора.

Улучшение этих возможностей также потребует значительной дерегуляции для дальнейшего повышения нашей конкурентоспособности, стимулирования инноваций и расширения доступа к природным ресурсам Америки.

При этом мы должны стремиться восстановить военный баланс, благоприятный для Соединенных Штатов и наших союзников в регионе.

Помимо поддержания экономического превосходства и консолидации нашей системы альянсов в экономическую группу, Соединенные Штаты должны осуществлять активное дипломатическое и экономическое взаимодействие под руководством частного сектора в тех странах, где в ближайшие десятилетия, по всей вероятности, будет происходить основной глобальный экономический рост.

Дипломатия «Америка прежде всего» направлена на восстановление баланса в глобальных торговых отношениях. Мы ясно дали понять нашим союзникам, что дефицит текущего счета США является неприемлемым. Мы должны поощрять Европу, Японию, Корею, Австралию, Канаду, Мексику и другие ведущие страны к принятию торговой политики, которая поможет восстановить баланс в экономике Китая в пользу потребления домохозяйств, поскольку Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток не могут в одиночку поглотить огромный избыток производственных мощностей Китая.

Экспортные страны Европы и Азии также могут рассматривать страны со средним уровнем дохода как ограниченный, но растущий рынок для своего экспорта.

Китайские государственные и поддерживаемые государством компании преуспевают в создании физической и цифровой инфраструктуры, а Китай, возможно, переработал 1,3 триллиона долларов своего торгового профицита в кредиты своим торговым партнерам. Америка и ее союзники еще не сформулировали, тем более не реализовали, совместный план для так называемого «Глобального Юга», но вместе обладают огромными ресурсами. Европа, Япония, Южная Корея и другие страны владеют чистыми иностранными активами на сумму 7 триллионов долларов. Международные финансовые институты, включая многосторонние банки развития, обладают совокупными активами на сумму 1,5 триллиона долларов. Хотя размывание миссии подорвало эффективность некоторых из этих институтов, настоящая администрация намерена использовать свое лидерство для проведения реформ, которые обеспечат служение этих институтов интересам США.

То, что отличает Америку от остального мира — наша открытость, прозрачность, надежность, приверженность свободе и инновациям, а также свободный рыночный капитализм — будет и впредь делать нас глобальным партнером первого выбора.

Америка по-прежнему занимает доминирующее положение в ключевых технологиях, которые нужны миру.

Мы должны предложить партнерам ряд стимулов — например, сотрудничество в области высоких технологий, закупки в сфере обороны и доступ к нашим рынкам капитала — которые склонят решения в нашу пользу.

Государственные визиты президента Трампа в страны Персидского залива в мае 2025 года продемонстрировали мощь и привлекательность американских технологий. Там президент заручился поддержкой стран Персидского залива в отношении передовых технологий искусственного интеллекта США, углубив наши партнерские отношения. Америка должна аналогичным образом привлечь наших европейских и азиатских союзников и партнеров, включая Индию, для укрепления и улучшения наших совместных позиций в Западном полушарии и, в отношении критически важных минералов, в Африке.

Мы должны формировать коалиции, которые используют наши сравнительные преимущества в области финансов и технологий для создания экспортных рынков со странами-партнерами. Экономические партнеры Америки не должны больше рассчитывать на получение доходов от США за счет избыточных производственных мощностей и структурных дисбалансов, а вместо этого должны стремиться к росту через управляемое сотрудничество, связанное со стратегическим согласованием, и путем получения долгосрочных инвестиций из США.

Обладая самыми глубокими и эффективными рынками капитала в мире, Америка может помочь странам с низким доходом развивать свои собственные рынки капитала и более тесно привязывать свои валюты к доллару, обеспечивая будущее доллара как мировой резервной валюты.

Нашими главными преимуществами по-прежнему остаются наша система правления и динамичная свободная рыночная экономика. Однако мы не можем полагать, что преимущества нашей системы будут преобладать по умолчанию. Поэтому стратегия национальной безопасности имеет решающее значение.

Сдерживание военных угроз

В долгосрочной перспективе сохранение экономического и технологического превосходства США является самым надежным способом сдерживания и предотвращения крупномасштабного военного конфликта.

Благоприятный баланс обычных вооруженных сил остается важным компонентом стратегического соперничества. Внимание в значительной степени сосредоточено на Тайване, отчасти из-за доминирующего положения Тайваня в производстве полупроводников, но в основном потому, что Тайвань обеспечивает прямой доступ ко второй цепи островов и разделяет Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных театра военных действий. Учитывая, что треть мировых морских перевозок ежегодно проходит через Южно-Китайское море, это имеет серьезные последствия для экономики США. Поэтому сдерживание конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетной задачей.

Мы также будем придерживаться нашей давней декларативной политики в отношении Тайваня, означающей, что Соединенные Штаты не поддерживают никаких односторонних изменений статуса-кво в Тайваньском проливе.

Мы создадим вооруженные силы, способные предотвратить агрессию в любой точке первой цепи островов. Но американские вооруженные силы не могут и не должны делать это в одиночку. Наши союзники должны активизироваться и тратить — а главное, делать — гораздо больше для коллективной обороны. Дипломатические усилия Америки должны быть сосредоточены на том, чтобы убедить наших союзников и партнеров по Первой островной цепи предоставить вооруженным силам США более широкий доступ к их портам и другим объектам, тратить больше на свою собственную оборону и, что наиболее важно, инвестировать в средства, направленные на сдерживание агрессии. Это позволит связать между собой вопросы морской безопасности вдоль Первой островной цепи и одновременно укрепить способность США и их союзников предотвратить любую попытку захватить Тайвань или достичь такого неблагоприятного для нас баланса сил, который сделает защиту этого острова невозможной.

Связанной с этим проблемой безопасности является возможность контроля над Южно-Китайским морем со стороны любого конкурента. Это может позволить потенциально враждебной державе ввести систему сборов на одном из важнейших торговых путей мира или, что еще хуже, закрывать и открывать его по своему усмотрению. Любой из этих двух исходов будет вреден для экономики США и более широких интересов США. Необходимо разработать решительные меры наряду с сдерживающими мерами, необходимыми для того, чтобы эти пути оставались открытыми, свободными от «сборов» и не подвергались произвольному закрытию со стороны одной страны.

Это потребует не только дальнейших инвестиций в наши военные возможности, особенно военно-морские, но и тесного сотрудничества со всеми странами, которые могут пострадать, от Индии до Японии и далее, если эта проблема не будет решена.

Учитывая настойчивое требование президента Трампа об увеличении доли Японии и Южной Кореи в расходах, мы должны настоятельно призвать эти страны увеличить расходы на оборону, уделяя особое внимание потенциалу, в том числе новому, необходимому для сдерживания противников и защиты Первой цепи островов. Мы также укрепим и усилим наше военное присутствие в западной части Тихого океана, а в наших отношениях с Тайванем и Австралией будем и далее настойчиво требовать увеличения расходов на оборону.

Предотвращение конфликтов требует бдительной позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, обновления оборонной промышленной базы, увеличения военных инвестиций со стороны США, союзников и партнеров, а также победы в экономической и технологической конкуренции в долгосрочной перспективе.

C. Содействие величию Европы

Американские чиновники привыкли рассматривать проблемы Европы с точки зрения недостаточных военных расходов и экономического застоя. В этом есть доля правды, но реальные проблемы Европы гораздо глубже.

Континентальная Европа теряет долю в мировом ВВП — с 25 процентов в 1990 году до 14 процентов сегодня — отчасти из-за национальных и транснациональных регулирований, которые подрывают творческий потенциал и трудолюбие.

Но этот экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой исчезновения цивилизации. К более серьезным проблемам, стоящим перед Европой, относятся деятельность Европейского союза и других транснациональных органов, подрывающих политическую свободу и суверенитет, миграционная политика, которая трансформирует континент и создает конфликты, цензура свободы слова и подавление политической оппозиции, резкое снижение рождаемости, а также утрата национальной идентичности и уверенности в себе.

Если нынешние тенденции сохранятся, через 20 лет или даже меньше континент станет неузнаваемым.

В связи с этим далеко не очевидно, будут ли некоторые европейские страны иметь достаточно сильную экономику и вооруженные силы, чтобы оставаться надежными союзниками. Многие из этих стран в настоящее время удваивают свои усилия на нынешнем пути. Мы хотим, чтобы Европа осталась европейской, восстановила свою цивилизационную уверенность в себе и отказалась от неудачной ориентации на удушающее регулирование.

Эта неуверенность в себе наиболее очевидна в отношениях Европы с Россией. Европейские союзники имеют значительное преимущество в «жесткой силе» над Россией почти по всем показателям, за исключением ядерного оружия. В результате войны России в Украине отношения Европы с Россией в настоящее время значительно ослабли, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой. Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия со стороны США, как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.

В интересах Соединенных Штатов провести переговоры о скорейшем прекращении военных действий в Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить восстановление Украины после военных действий, чтобы она могла выжить как жизнеспособное государство.

Война в Украине имела пагубный эффект, усилив внешнюю зависимость Европы, особенно Германии. Сегодня немецкие химические компании строят в Китае одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов, используя российский газ, который они не могут получить у себя дома. Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые питают нереалистичные ожидания в отношении войны, опираясь на нестабильные правительства меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.

Большинство европейцев хотят мира, но это желание не находит отражения в политике, в значительной степени из-за того, что эти правительства подрывают демократические процессы. Это имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов именно потому, что европейские государства не могут реформироваться, если они находятся в ловушке политического кризиса.

Тем не менее, Европа остается стратегически и культурно важной для Соединенных Штатов. Трансатлантическая торговля остается одной из основ мировой экономики и американского процветания. Европейские секторы, от производства до технологий и энергетики, остаются одними из самых сильных в мире. Европа является родиной передовых научных исследований и ведущих мировых культурных институтов. Мы не только не можем позволить себе списать Европу со счетов — это было бы самоубийством для достижения целей этой стратегии.

Американская дипломатия должна и впредь отстаивать подлинную демократию, свободу слова и беспрекословное уважение индивидуального характера и истории европейских наций.

Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать возрождению этого духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает повод для большого оптимизма.

Наша цель должна заключаться в том, чтобы помочь Европе исправить свой нынешний курс. Нам нужна сильная Европа, которая поможет нам успешно конкурировать и будет работать с нами сообща, чтобы не дать никому из противников доминировать в Европе.

Америка, что вполне понятно, испытывает сентиментальную привязанность к европейскому континенту и, конечно же, к Великобритании и Ирландии. Характер этих стран также имеет стратегическое значение, поскольку мы рассчитываем на творческих, способных, уверенных в себе демократических союзников для создания условий стабильности и безопасности. Мы хотим работать с союзными странами, которые стремятся восстановить свое былое величие.

В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что в течение нескольких десятилетий, самое позднее, некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими [по составу населения]. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Устав НАТО.

Наша общая политика в отношении Европы должна уделять приоритетное внимание следующим вопросам:

• Восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией;

• предоставление Европе возможности стоять на своих ногах и действовать как группа союзных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя основной ответственности за свою оборону, без доминирования со стороны какой-либо враждебной державы;

• культивирование сопротивления текущей траектории развития Европы в европейских государствах;

• открытие европейских рынков для американских товаров и услуг и обеспечение справедливого отношения к американским работникам и предприятиям;

• Создание здоровых государств в Центральной, Восточной и Южной Европе посредством торговых связей, продажи оружия, политического сотрудничества и культурных и образовательных обменов;

• Прекращение восприятия и предотвращение реальности НАТО как постоянно расширяющегося альянса; и

• Поощрение Европы к принятию мер по борьбе с меркантилистским избыточным производством, кражей технологий, кибершпионажем и другими враждебными экономическими практиками.

D. Ближний Восток: перераспределение бремени, построение мира

На протяжении по крайней мере полувека американская внешняя политика отдавала приоритет Ближнему Востоку перед всеми другими регионами. Причины очевидны: на протяжении десятилетий Ближний Восток был важнейшим поставщиком энергоресурсов в мире, главной ареной соперничества сверхдержав и местом конфликтов, которые угрожали перекинуться на весь мир и даже на наши собственные берега.

Сегодня по крайней мере две из этих динамик больше не действуют. Поставки энергоресурсов значительно диверсифицировались, и Соединенные Штаты вновь стали нетто-экспортером энергии.

Конкуренция сверхдержав уступила место борьбе великих держав, в которой Соединенные Штаты сохраняют наиболее завидное положение, укрепленное успешной ревитализацией президентом Трампом наших альянсов в Персидском заливе, с другими арабскими партнерами и с Израилем.

Конфликт остается самой проблемной динамикой на Ближнем Востоке, но сегодня эта проблема не так серьезна, как можно было бы подумать, судя по заголовкам в прессе. Иран — главная дестабилизирующая сила в регионе — был значительно ослаблен действиями Израиля с 7 октября 2023 года и операцией президента Трампа «Полуночный молот» в июне 2025 года, которая значительно ослабила ядерную программу Ирана. Израильско-палестинский конфликт остается сложным, но благодаря перемирию и освобождению заложников, о которых договорился президент Трамп, был достигнут прогресс в направлении более прочного мира.

Главные сторонники ХАМАС были ослаблены или ушли со сцены. Сирия остается потенциальной проблемой, но при поддержке США, арабских стран, Израиля и Турции может стабилизироваться и вновь занять свое законное место в качестве неотъемлемого, позитивного игрока в регионе.

По мере того как нынешняя администрация отменяет или смягчает ограничительную энергетическую политику, а американское производство энергии наращивает обороты, историческая причина, по которой Америка уделяла особое внимание Ближнему Востоку, утратит свою актуальность. Вместо этого регион будет все больше становиться источником и направлением международных инвестиций, причем не только в нефтегазовую отрасль, но и в другие сферы, включая атомную энергетику, искусственный интеллект и оборонные технологии.

Мы также можем сотрудничать с партнерами на Ближнем Востоке для продвижения других экономических интересов, от обеспечения безопасности цепочек поставок до расширения возможностей для развития дружественных и открытых рынков в других частях мира, таких как Африка.

Партнеры на Ближнем Востоке демонстрируют свою приверженность борьбе с радикализмом, и американская политика должна продолжать поощрять эту тенденцию. Но для этого необходимо отказаться от ошибочного эксперимента США по принуждению этих стран, особенно монархий Персидского залива, к отказу от своих традиций и исторических форм правления. Мы должны поощрять и приветствовать реформы, когда и где они возникают органично, не пытаясь навязывать их извне. Ключ к успешным отношениям с Ближним Востоком — это принятие региона, его лидеров и стран такими, какие они есть, при одновременном сотрудничестве в областях, представляющих общий интерес.

Америка всегда будет иметь основные интересы в обеспечении того, чтобы поставки энергоресурсов из стран Персидского залива не попали в руки явного врага, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, чтобы Красное море оставалось судоходным, чтобы регион не был инкубатором или экспортером террора против американских интересов или американской родины, и чтобы Израиль оставался в безопасности. Мы можем и должны противостоять этой угрозе идеологически и военно без десятилетий бесплодных войн по «национальному строительству». Мы также явно заинтересованы в расширении Авраамовских соглашений на большее число стран в регионе и на другие страны мусульманского мира.

Но дни, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике как в

долгосрочном планировании, так и в повседневной реализации, к счастью, прошли — не потому, что Ближний Восток больше не имеет значения, а потому, что он больше не является постоянным раздражителем и потенциальным источником неминуемой катастрофы, как это было раньше. Он скорее становится местом партнерства, дружбы и инвестиций — тенденция, которую следует приветствовать и поощрять. Фактически, способность президента Трампа объединить арабский мир в Шарм-эль-Шейхе в стремлении к миру и нормализации позволит Соединенным Штатам наконец-то поставить американские интересы на первое место.

Е. Африка

Слишком долго американская политика в Африке была сосредоточена на предоставлении, а затем и распространении либеральной идеологии. Вместо этого Соединенные Штаты должны стремиться к партнерству с отдельными странами с целью урегулирования конфликтов, развития взаимовыгодных торговых отношений и перехода от модели внешней помощи к модели инвестиций и роста, способной использовать богатые природные ресурсы и скрытый экономический потенциал Африки.

Возможности для взаимодействия могут включать переговоры по урегулированию текущих конфликтов (например, ДРК-Руанда, Судан) и предотвращение новых (например, Эфиопия- Эритрея-Сомали), а также меры по изменению нашего подхода к помощи и инвестициям (например, Закон о росте и возможностях в Африке). И мы должны оставаться настороже в связи с возрождением исламистской террористической деятельности в некоторых частях Африки, избегая при этом любого долгосрочного присутствия или обязательств со стороны США.

Соединенные Штаты должны перейти от отношений с Африкой, ориентированных на помощь, к отношениям, ориентированным на торговлю и инвестиции, отдавая предпочтение партнерству с способными, надежными государствами, приверженными открытию своих рынков для американских товаров и услуг.

Непосредственной областью для инвестиций США в Африке, с перспективами хорошей отдачи от инвестиций, являются энергетический сектор и разработка важнейших минеральных ресурсов.

Развитие поддерживаемых США технологий в области атомной энергетики, сжиженного нефтяного газа и сжиженного природного газа может принести прибыль американским предприятиям и помочь нам в конкуренции за важные минералы и другие ресурсы.

Перевод press.lv.