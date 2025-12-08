7 «здоровых» продуктов, которые на самом деле резко поднимают сахар в крови

Как объясняют специалисты Американской диабетической ассоциации и практикующие нутриционисты, проблема в гликемическом индексе (GI) и гликемической нагрузке (GL). Некоторые «правильные» продукты содержат углеводы, которые всасываются слишком быстро — и дают тот самый эффект «взлёт–падение».

Вот семь главных сюрпризов.

1. Растительные напитки

Овсяное и рисовое молоко часто содержат добавленные сахара. В кофе это незаметно, но в большом латте вы получаете полноценный всплеск глюкозы.

2. Протеиновые батончики

Выглядят спортивно, но многие содержат скрытые сахара. Диетологи называют их «мини-десертом под вывеской здорового питания».

3. Овсянка

Из резаного зерна — медленный эффект. Обычная — средний. Быстрая — почти как белый хлеб. И если есть её без белка, подъём сахара у многих возникает уже через 20–30 минут.

4. Суши

Рис для суши — короткозерновой и липкий, с высоким GI. Один ролл — ничего страшного. Три–четыре порции — и скачок сахара практически гарантирован.

5. Готовые соусы и заправки

Соус для пасты может быть нейтральным, но многие салатные заправки содержат сахар, иногда больше, чем десертная ложка варенья.

6. Смузи и протеиновые коктейли

Фрукты + йогурт + овсянка + мёд = углеводов больше, чем в десерте. Полезность есть, но глюкоза растёт быстро, если коктейль не сбалансирован белком или клетчаткой.

7. Рисовые хлебцы

Лёгкие, хрустящие, диетические — и всё же GI у них примерно 85. То есть организм реагирует на них почти так же, как на сахар.

Американские диетологи советуют не паниковать и не списывать продукты в «чёрный список». Главное необходимо понимать, что многие «здоровые» перекусы работают как быстрые углеводы. Комбинировать их с белком, орехами или клетчаткой — самый простой способ избежать скачков.