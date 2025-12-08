Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Совет по общественным электронным СМИ выдвинули социолога Андриса Саулитиса

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Совет меморандума по сотрудничеству между неправительственными организациями (НПО) и Кабинетом министров (КМ) в понедельник принял решение выдвинуть кандидатуру социолога Андриса Саулитиса для утверждения в Сейме в качестве члена Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ).

Саулитис занял второе место во втором конкурсе на должность члена СОЭСМИ, организованном советом меморандума.

Саулитис рассказал совету, что видит развитие латвийских общественных СМИ в трёх основных направлениях: укрепление демократии, свободы слова и культуры диалога, а также лидерство в сфере инноваций. В своей презентации он обрисовал, как общественные СМИ должны работать над развитием этих направлений.

Он не считает, что число членов СОЭСМИ следует сокращать, - возможно, его нужно даже увеличить.

Саулитис - исследователь Балтийского международного центра исследований экономической политики. По данным на сайте центра, он получил степень магистра антропологии в Университете "Новая школа" (США), а также докторскую степень по социологии в Европейском университетском институте (Италия).

В настоящее время Саулитис является ведущим исследователем Института философии и социологии Латвийского университета.

Саулитис имеет богатый опыт работы в СМИ. Он работал корреспондентом новостей на Латвийском радио, редактором программы "Kas notiek Latvijai?" на Латвийском телевидении и редактором портала "Diena.lv". Саулитис также был контент-редактором Латвийского телевидения.

Саулитис обладает значительным опытом в различных исследовательских проектах и проектах по передаче знаний как в Латвии, так и за рубежом.

Уже сообщалось, что в этом году Сейм отклонил две кандидатуры, выдвинутые советом меморандума по сотрудничеству между НПО и Кабинетом министров на должность члена СОЭСМИ - сначала был отклонен бывший руководитель Латвийского телевидения Ивар Белте, а 13 ноября - бывший руководитель СОЭСМИ и Латвийского радио Янис Сикснис.

19 июня депутаты назначили членами СОЭСМИ Уну Клапкалне и Саниту Уплею-Егермане. СОЭСМИ состоит из трех членов, утвержденных Сеймом.

