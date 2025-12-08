В Америке разработали новый препарат для похудения… котов!

Испытание, получившее шутливое название MEOW 1, предполагает использование небольшого импланта, который медленно выделяет лекарство класса GLP-1 в течение шести месяцев.

В исследовании примут участие 50 домашних кошек с избыточным весом. Их будут наблюдать через три и шесть месяцев, оценивая динамику массы тела, уровень активности и общее состояние здоровья.

В Okava говорят, что снижение веса у животных может увеличить продолжительность жизни и снизить риск диабета — одно из самых распространённых заболеваний у домашних кошек.

Если испытания пройдут успешно и препарат получит одобрение, компания планирует вывести его на рынок к 2027 году, с ориентировочной стоимостью около 100 долларов в месяц.