Одного погибшего извлекли из воды ещё в пятницу, медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть. Тело второго погибшего спасатели нашли в субботу, 6 декабря.

По информации ЛТВ, трагедия произошла на озере Пейтеля, прямо на латвийско-российской границе.

Председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевич подтвердил, что "в пятницу мы получили информацию от производителя работ - ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs о несчастном случае на территории проекта российской границы. Сейчас в нашем распоряжении лишь первичная информация, подробные комментарии об обстоятельствах случившегося могут дать службы, ведущие расследование. Выражаем глубочайшее соболезнование близким погибших".

Подробные комментарии VNĪ обещает предоставить, когда будет официальное уточнение информации. Госполиция в связи со случившимся начала уголовный процесс.

Руководитель коммуникации Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) Санита Багинска подтвердила, что "пострадавшие от несчастного случая являлись сотрудниками субподрядчика Latvijas autoceļu uzturētājs. Информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что в момент происшествия люди были в лодке - они возвращались с объекта на берег. Работы на озере не проводились.

Сейчас ведётся расследование. Связано ли случившееся с несоблюдением требований по безопасности труда, выяснит Госполиция. Мы также начали внутреннее расследование и предоставим ответственным органам всю необходимую информацию. Выражаем соболезнование близким погибших".

VNĪ и LAU заявляют, что несчастный случай не повлечёт за собой задержек в выполнении проекта и работы продолжатся по плану - строительство забора на латвийско-российской границе будет завершено к концу нынешнего года. Прокладку оптического кабеля и установку камер планируется выполнить ещё через год - к концу 2026-го.

Когда забор будет закончен, он пройдёт почти по всей 283-километровой границе с Россией. Без забора останутся менее 5 км - это места, где расположены озёра, КПП и т.п., для этих мест предусмотрено другое решение.