Трагедия на озере: в пятницу погибли два строителя восточной границы (3)

© LTV 8 декабря, 2025 10:56

О происшествии в Лудзенском крае, которое случилось 5 декабря, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. В лодке находились работники, строившие на границе понтонные мостки. Из пятерых человек погибли двое, сообщает Латвийское телевидение.

Одного погибшего извлекли из воды ещё в пятницу, медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть. Тело второго погибшего спасатели нашли в субботу, 6 декабря.

По информации ЛТВ, трагедия произошла на озере Пейтеля, прямо на латвийско-российской границе.

Председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевич подтвердил, что "в пятницу мы получили информацию от производителя работ - ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs о несчастном случае на территории проекта российской границы. Сейчас в нашем распоряжении лишь первичная информация, подробные комментарии об обстоятельствах случившегося могут дать службы, ведущие расследование. Выражаем глубочайшее соболезнование близким погибших".

Подробные комментарии VNĪ обещает предоставить, когда будет официальное уточнение информации. Госполиция в связи со случившимся начала уголовный процесс.

Руководитель коммуникации Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) Санита Багинска подтвердила, что "пострадавшие от несчастного случая являлись сотрудниками субподрядчика Latvijas autoceļu uzturētājs. Информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что в момент происшествия люди были в лодке - они возвращались с объекта на берег. Работы на озере не проводились.

Сейчас ведётся расследование. Связано ли случившееся с несоблюдением требований по безопасности труда, выяснит Госполиция. Мы также начали внутреннее расследование и предоставим ответственным органам всю необходимую информацию. Выражаем соболезнование близким погибших".

VNĪ и LAU заявляют, что несчастный случай не повлечёт за собой задержек в выполнении проекта и работы продолжатся по плану - строительство забора на латвийско-российской границе будет завершено к концу нынешнего года. Прокладку оптического кабеля и установку камер планируется выполнить ещё через год - к концу 2026-го.

Когда забор будет закончен, он пройдёт почти по всей 283-километровой границе с Россией. Без забора останутся менее 5 км - это места, где расположены озёра, КПП и т.п., для этих мест предусмотрено другое решение.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (3)

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (3)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (3)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (3)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (3)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (3)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (3)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

