Тачка с навозом у Кабмина: в протесте против виньеток участвовали политики из оппозиции (ВИДЕО)

К Кабмину прикатил тачку с навозом и чахлой ёлочкой член правления Зелёной партии Латвии Петерис Димантс (на фото). Присутствовали также депутаты Сейма от Объединённого списка Эдгар Таварс и Лаурис Лизбовскис, депутат от партии "Латвия на первом месте" Рамона Петравича, депутат Рижской думы Рудольф Бреманис ("Суверенная власть"/"Младолатыши").

Участники пикета вступили в дискуссию с сотрудниками Госполиции, которые не разрешали им продвигаться вдоль здания Кабмина.

Димантс в завершение пикета пообещал вернуться сюда в январе с вилами.

"Это будет очередной налог для семей с детьми, мелких предпринимателей и сельских жителей, потому что это именно те категории, кто чаще всего пользуется бусиками. У моего соседа тоже есть бусик, потому что у него своё хозяйство, трое детей и собака. Позор "Новому единству"/"Прогрессивным" и их электорату", - гласит один из многих постов в соцсети "Х".