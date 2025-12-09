"Декабрь для меня - очень хороший месяц. Потому что я понимаю, что скоро будет Рождество. Это время обычно тёмное, мокрое, иногда бывает холодно, но всё же существует такое особое тепло, которое исходит из того, что мы все ждем Рождество. Во второй Адвент я хочу пожелать всем такого тихого вечера. С теплотой. С любовью. И, конечно, не стоит забывать, что в жизни есть не только проблемы, жизнь также очень красива", - говорит он.

"Слова красивые, но правда ли это", - писали люди.

"Когда денег полные карманы, праздники проходят на уррра. Гробы умершим, деньги ворам".

"Желаю вам ждать платного визита врача пять лет", - не скупились на пожелания люди.

"Я жду своей очереди к доктору. П*** на Рождество", - грубо писали в комментариях.

"Да для вас все месяцы хороши", - отмечал народ.

"Ты сделал многое, чтобы Рождество стало тёмным", - с горечью писали министру жители Латвии.

Но были и те, кто желал министру всего самого светлого и хвалил его профессиональную врачебную деятельность.